Cô dâu huỷ hôn ngay trong đêm vì bắt gặp cảnh tượng giữa chú rể và mẹ chồng tương lai

Cô dâu sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà chồng tương lai

Một sự việc gây nhiều tranh luận vừa xảy ra tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), khi một cô dâu quyết định chấm dứt hôn ước chỉ còn một ngày trước lễ cưới.

Theo chia sẻ của cô gái tên Tiểu Vũ, trong lúc sang nhà chồng tương lai để phụ giúp chuẩn bị cho hôn lễ, cô thấy mẹ của chú rể tất bật dọn dẹp phòng tân hôn và lo nhiều công việc khác. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ nhất lại là việc bà vẫn trực tiếp chăm sóc sinh hoạt cá nhân cho con trai.

Đến buổi tối, Tiểu Vũ tận mắt nhìn thấy mẹ chồng tương lai cùng con trai bước vào phòng tắm. Tại đây, bà còn kỳ lưng và tắm cho con dù người này đã là một người trưởng thành và chỉ còn một ngày nữa sẽ kết hôn.

Khoảnh khắc đó khiến cô hoàn toàn sững sờ.

Sau khi chứng kiến sự việc, Tiểu Vũ quyết định hủy đám cưới dù mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Ảnh minh họa



Quyết định huỷ hôn ngay trước lễ cưới

Sau khi chứng kiến sự việc, Tiểu Vũ không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

Cô cho biết trước đây chưa từng nghĩ vị hôn phu lại phụ thuộc vào mẹ đến mức như vậy. Theo cô, đây là dấu hiệu cho thấy anh là một "mama boy" – thuật ngữ dùng để chỉ những người đàn ông quá lệ thuộc vào mẹ, từ sinh hoạt hằng ngày đến các quyết định trong cuộc sống.

Tiểu Vũ lo ngại rằng nếu bước vào hôn nhân với một người như vậy, cuộc sống sau này sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn khi mẹ chồng luôn can thiệp quá sâu vào đời sống của hai vợ chồng.

Vì thế, cô quyết định hủy đám cưới dù mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất.

Gia đình chú rể bàng hoàng trước quyết định của cô dâu

Thông báo hủy hôn khiến gia đình chú rể vô cùng bất ngờ và xấu hổ.

Người thân của chú rể cho biết căn nhà tân hôn đã được chuẩn bị xong, lễ cưới cũng cận kề nên không ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này.

Về phía mẹ chú rể, bà tỏ ra đau khổ khi nhận ra chính hành động của mình đã trở thành nguyên nhân khiến con trai đánh mất cuộc hôn nhân sắp thành.

Cộng đồng mạng đồng tình với quyết định của cô dâu

Sau khi câu chuyện được truyền thông Trung Quốc đăng tải, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng quyết định của Tiểu Vũ là hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều người nhận định việc một người đàn ông trưởng thành vẫn để mẹ tắm rửa là điều rất khó chấp nhận và phản ánh sự phụ thuộc quá mức vào gia đình.

Không ít bình luận bày tỏ quan điểm rằng nếu kết hôn trong hoàn cảnh này, cô dâu rất dễ rơi vào cuộc sống hôn nhân nhiều áp lực khi người chồng chưa thực sự độc lập.

Một số cư dân mạng bình luận: "Đây đúng là một mama boy, cô dâu dừng lại kịp thời là quyết định sáng suốt"; "Hủy hôn vào phút chót rất đáng tiếc, nhưng cảnh tượng đó khiến nhiều người cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự"; hay "Nếu ngay cả việc tắm rửa còn phải để mẹ chăm sóc thì sau này hôn nhân chắc chắn sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn".

Phụ nữ muốn hôn nhân hạnh phúc nên cẩn trọng với đàn ông "mama's boy"

Không ít phụ nữ chỉ nhận ra mình lấy phải một "mama's boy" sau khi kết hôn và sống chung với gia đình chồng. Khi người đàn ông quá phụ thuộc vào mẹ, những mâu thuẫn trong hôn nhân rất dễ nảy sinh và trở thành áp lực kéo dài.

"Mama's boy", hay còn gọi là "con trai cưng của mẹ", là cách gọi những người đàn ông có sự gắn bó và phụ thuộc quá lớn vào mẹ ngay cả khi đã trưởng thành. Ảnh minh họa

"Mama's boy" là kiểu đàn ông như thế nào?

"Mama's boy", hay còn gọi là "con trai cưng của mẹ", là cách gọi những người đàn ông có sự gắn bó và phụ thuộc quá lớn vào mẹ ngay cả khi đã trưởng thành. Thay vì tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, họ vẫn xem ý kiến của mẹ là ưu tiên hàng đầu.

Việc yêu thương, hiếu thảo với mẹ là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi sự phụ thuộc trở nên quá mức, người đàn ông sẽ khó xây dựng được một cuộc hôn nhân bình đẳng và độc lập.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu hoặc kết hôn với một "mama's boy"

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là người đàn ông gần như không tự quyết định bất cứ việc gì. Từ chuyện công việc, tài chính đến các vấn đề trong gia đình, anh ấy đều phải gọi điện hoặc hỏi ý kiến mẹ trước khi đưa ra lựa chọn. Điều này cho thấy sự thiếu tự tin và thiếu khả năng tự lập.

Dấu hiệu thứ hai là anh ấy luôn đứng về phía mẹ trong mọi mâu thuẫn. Khi vợ và mẹ chồng xảy ra bất đồng, câu nói quen thuộc thường là: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình thôi". Thay vì lắng nghe cả hai phía, anh ấy vô thức bảo vệ mẹ và xem cảm xúc của vợ là điều thứ yếu.

Biểu hiện cuối cùng là mọi lời nói của mẹ đều được thực hiện ngay lập tức, trong khi ý kiến của vợ ít khi được coi trọng. Khi tiếng nói của người bạn đời không còn giá trị trong gia đình, mối quan hệ hôn nhân sẽ rất khó duy trì sự cân bằng.

Làm gì nếu không may lấy phải một "mama's boy"?

Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện chồng mình là "con trai cưng của mẹ" sau khi kết hôn. Trong trường hợp này, điều quan trọng không phải là cố gắng thay thế vị trí của mẹ chồng mà là xây dựng những ranh giới rõ ràng trong gia đình.

Bạn không cần biến mối quan hệ với mẹ chồng thành một cuộc cạnh tranh. Mỗi người đều có vai trò riêng trong cuộc đời người đàn ông. Nếu chồng liên tục đặt hai người lên bàn cân để so sánh, đó là vấn đề anh ấy cần thay đổi, không phải bạn.

Bên cạnh đó, hãy hạn chế kéo chồng vào những cuộc tranh cãi giữa mẹ chồng và nàng dâu nếu anh ấy chưa đủ trưởng thành để giữ sự khách quan. Một người đàn ông quá phụ thuộc vào mẹ gần như chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ, khiến mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng hơn. Trong trường hợp này, bạn nên đề nghị chồng giữ thái độ trung lập và tôn trọng ranh giới giữa hai mối quan hệ.

Khi mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể cứu vãn nếu người đàn ông không sẵn sàng thay đổi. Nếu sau nhiều lần trao đổi, cố gắng dung hòa và xây dựng ranh giới nhưng chồng vẫn đặt mẹ lên trên vợ trong mọi quyết định, cuộc sống hôn nhân sẽ rất khó mang lại hạnh phúc.

Một người mẹ có thể không hề có ý xấu, nhưng nếu người đàn ông mãi không bước ra khỏi sự bao bọc của mẹ thì cũng khó có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.

Phụ nữ xứng đáng được đồng hành cùng một người chồng trưởng thành, có chính kiến, biết cân bằng giữa chữ hiếu với cha mẹ và trách nhiệm với vợ con. Đó mới là nền tảng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, bền vững theo thời gian.

Không đi đám cưới, cũng chẳng gửi tiền mừng, nam đồng nghiệp cũ bị cô dâu nhắn tin đòi 'trả nợ' GĐXH - Không đến dự đám cưới, cũng không gửi tiền mừng, một nam đồng nghiệp cũ bị cô dâu liên tục nhắn tin yêu cầu "trả lại" số tiền từng mừng trước đây.

Theo Sohu