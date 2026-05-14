Tuổi già muốn bình yên, đừng tùy tiện tiết lộ tiền tiết kiệm với con
GĐXH - Thực tế cho thấy, nếu không quản lý tốt tiền bạc và lương hưu, tuổi già rất dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, tổn thương và mất cả niềm tin vào người thân.
"Mẹ, coi như con mượn trước số tiền này nhé…". Câu nói của con gái khiến bà Chu, 71 tuổi, chết lặng khi phát hiện tài khoản lương hưu của mình bị rút mất 300.000 tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Ba tháng trước, vì nghĩ cho tuổi già sẽ được con chăm sóc chu đáo nên bà đã tự tay giao thẻ ngân hàng cho con gái duy nhất giữ hộ, thậm chí còn nói luôn mật khẩu.
Không ngờ, chính sự tin tưởng ấy lại khiến tuổi già của bà rơi vào khủng hoảng.
Nhiều người đánh mất sự bình yên tuổi già vì quá tin con cái
Theo khảo sát của một tờ báo dành cho người cao tuổi tại Trung Quốc, hơn 60% người lớn tuổi từng xảy ra mâu thuẫn với con cái liên quan đến tài sản và tiền bạc. Trong đó, có tới 34% trường hợp bắt nguồn từ việc tiết lộ thông tin tiết kiệm hoặc giao con quản lý tiền dưỡng già.
Trong trường hợp của bà Chu, con gái đã tự ý dùng khoản tiền tiết kiệm của mẹ để hỗ trợ cháu ngoại mua nhà mà không hề hỏi ý kiến hay viết giấy vay nợ.
Khi bà phản đối, người con còn nói một câu khiến bà đau lòng: "Tiền của mẹ rồi sau này chẳng phải cũng là của con sao?".
Câu nói ấy khiến bà nhận ra rằng khoản tiền dành dụm cho tuổi già của mình lại bị xem như "quỹ dự phòng" của con cái.
Các chuyên gia xã hội học cho rằng đây là khoảng cách trong tư duy tài chính giữa hai thế hệ. Người trẻ thường xem tài sản của cha mẹ là nguồn hỗ trợ chung cho gia đình, trong khi người lớn tuổi coi đó là "lá chắn an toàn" để bảo vệ tuổi già.
Tuổi già muốn an yên, đôi khi phải biết giữ kín chuyện tiền bạc
Sau cú sốc mất tiền, bà Chu thay đổi hoàn toàn cách quản lý tài sản tuổi già. Bà mở sổ tiết kiệm riêng, không liên kết ngân hàng trực tuyến và cũng không cho ai biết mật khẩu tài khoản.
Hiện nay, không ít người lớn tuổi cũng lựa chọn cách tương tự để tự bảo vệ tuổi già của mình.
Tại Hàng Châu, một giáo viên nghỉ hưu 65 tuổi chia tiền tiết kiệm thành 3 tài khoản riêng biệt.
Một tài khoản chuyên dành cho chữa bệnh tuổi già và không cho con cái biết mật khẩu. Một tài khoản phục vụ sinh hoạt hằng ngày với số dư giới hạn. Tài khoản còn lại mới là khoản tiền mà con cái được biết thông tin.
Cách quản lý này phản ánh tâm lý chung của nhiều người: yêu thương con cái nhưng vẫn phải giữ cho tuổi già của mình một "đường lui".
Không ít gia đình tan vỡ vì chuyện chia tiền
Một trường hợp khác tại Thượng Hải từng gây xôn xao là bà Ngô sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa đã chia toàn bộ tài sản cho hai con trai.
Bà nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp tuổi già của mình yên ổn hơn và gia đình hòa thuận hơn.
Thế nhưng sau khi nhận tiền, hai người con lại liên tục mâu thuẫn vì cho rằng mẹ chia không công bằng.
Người con cả trách mẹ thiên vị em trai, còn người con út lại nghĩ mình chịu thiệt. Cuối cùng, những cuộc tranh cãi kéo dài khiến gia đình tan vỡ, còn bà Ngô phải chuyển vào viện dưỡng lão sống một mình trong tuổi già cô đơn.
Điều khiến bà đau lòng nhất là câu nói: "Tiền chia hết rồi, nhà cũng tan luôn".
Nhiều chuyên gia nhận định, sai lầm lớn nhất của không ít người là giao toàn bộ tài sản tuổi già cho con quá sớm vì nghĩ đó là cách thể hiện tình yêu thương. Nhưng khi không còn quyền chủ động tài chính, người lớn tuổi cũng dễ rơi vào cảnh phụ thuộc và bị động.
Muốn tuổi già vô lo, cần quản tốt 3 "tài khoản" quan trọng
Tài khoản sinh tồn: Giữ riêng khoản tiền dưỡng già
Các chuyên gia tài chính khuyên người lớn tuổi nên chia tài sản thành nhiều phần rõ ràng để đảm bảo an toàn cho tuổi già.
Khoản dành cho y tế và chăm sóc sức khỏe tuổi già nên được bảo mật tuyệt đối. Khoản sinh hoạt hằng ngày có thể để con cái biết ở mức tương đối.
Ngoài ra cần có một khoản dự phòng cho các tình huống bất ngờ khi về già.
Điều quan trọng nhất là không nên giao toàn bộ quyền kiểm soát tiền bạc tuổi già cho người khác, kể cả con cái.
Tài khoản tình thân: Giúp con đúng lúc để tuổi già không phụ thuộc
Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con nhưng lại quên giữ phần an toàn cho tuổi già của chính mình.
Các chuyên gia cho rằng hỗ trợ con cái khi còn trẻ hoặc gặp khó khăn là điều cần thiết. Tuy nhiên, sự giúp đỡ nên có giới hạn để tránh biến cha mẹ thành "máy ATM tuổi già".
Những gia đình giữ được nguyên tắc hỗ trợ có chừng mực thường ít xảy ra mâu thuẫn về tài sản và tuổi già sau này cũng ổn định hơn.
Tài khoản lý trí: Tuổi già càng cần tỉnh táo trước tiền bạc
Ngoài nguy cơ bị người thân chiếm dụng tiền, người lớn tuổi còn rất dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo tài chính.
Nhiều gia đình hiện áp dụng nguyên tắc "thời gian cân nhắc", tức là mọi khoản chi lớn đều phải suy nghĩ kỹ vài ngày hoặc tham khảo ý kiến người thân trước khi quyết định để tránh rủi ro tuổi già.
Một cụ ông 78 tuổi từng suýt mua chiếc "đệm chăm sóc sức khỏe" giá hàng trăm triệu đồng vì nghe quảng cáo. May mắn là ông đã gọi điện hỏi cháu trai làm luật sư trước khi chuyển tiền nên tránh được cú lừa lớn trong tuổi già.
Sau sự việc, ông thường nói: "Điều đáng sợ nhất ở tuổi già không phải thiếu tiền, mà là mất khả năng tự bảo vệ mình".
Giữ tiền dưỡng già không phải ích kỷ, mà là giữ phẩm giá tuổi già
Nhiều người lớn tuổi cảm thấy áy náy khi giữ kín chuyện tiền bạc với con cái. Tuy nhiên, việc bảo vệ tài sản dưỡng già không đồng nghĩa với nghi ngờ hay sống ích kỷ.
Thứ cần giữ lại đôi khi không chỉ là tiền tiết kiệm, mà còn là sự chủ động, cảm giác an toàn và phẩm giá tuổi già.
Bởi suy cho cùng, tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là vẫn còn quyền quyết định cuộc sống của mình cho đến những năm tháng cuối đời.
