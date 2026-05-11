Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Thứ hai, 15:56 11/05/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người từng nghĩ tiết kiệm là thiệt thòi, cho đến khi bước qua tuổi 40 mới hiểu: biết giữ tiền đôi khi cũng là cách giữ lại bình an và phúc khí cho chính mình.

Sống tiết kiệm giúp một người giữ được sự tôn trọng và các mối quan hệ bền vững

Nhiều người trẻ thường nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền mới là điều quan trọng, nhưng đến nửa đời sau mới nhận ra: biết giữ tiền mới là thứ giúp cuộc sống bớt chông chênh. Người sống tiết kiệm không phải vì keo kiệt, mà vì họ hiểu rằng cuộc đời luôn có những giai đoạn khó khăn bất ngờ. Khi có khoản dự phòng trong tay, họ thường sống bình tĩnh hơn, ít bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền hơn người tiêu xài quá tay.

Không chỉ giữ được sự bình an, người biết tiết kiệm còn thường giữ được sự tôn trọng từ gia đình và những người xung quanh. Họ sống chừng mực, không chạy theo sĩ diện hay những thú vui nhất thời. Chính sự tỉnh táo trong cách chi tiêu khiến họ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, đồng thời giúp các mối quan hệ trong gia đình bền vững hơn theo thời gian.

Đến tuổi trung niên và tuổi già, sự khác biệt ấy lại càng rõ rệt. Có người từng kiếm rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn sống trong áp lực vì không có tích lũy. Ngược lại, người biết tiết kiệm từ sớm thường có cuộc sống ổn định hơn, ít phụ thuộc vào người khác và giữ được sự an yên cho chính mình. Suy cho cùng, giữ được tiền đôi khi cũng là cách giữ lại phúc khí cho cả cuộc đời.

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất - Ảnh 1.Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra: Không phải cuộc tranh cãi nào cũng cần phân thắng bại. Có những chuyện nếu cứ cố hơn thua, thứ mất đi không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bình an trong lòng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không cần cố lấy lòng: 5 cách giúp mẹ chồng tự nhiên yêu quý bạn

Không cần cố lấy lòng: 5 cách giúp mẹ chồng tự nhiên yêu quý bạn

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Khôn lanh vẫn 'dậm chân tại chỗ'? 3 lý do khiến bạn mãi không thăng tiến

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Giúp người vô điều kiện: Lòng tốt hay cái bẫy khiến bạn 'trả giá' lúc nào không hay?

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

Cùng chuyên mục

Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Gia đình - 53 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây, một khi cảm thấy mối quan hệ không còn tương lai, họ sẵn sàng cắt đứt, không dây dưa, không liên lạc lại dù trong lòng vẫn còn lưu luyến.

Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Thay vì sống dựa vào con cháu sau khi nghỉ hưu, người đàn ông 65 tuổi chọn cuộc sống tự lập và an yên theo cách riêng.

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Tuổi già đáng sợ không phải vì sống một mình, mà là nằm cạnh một người nhưng lòng vẫn thấy lạnh. Nhiều người sau tuổi 50 mới nhận ra: sống chung không chỉ cần sự chăm sóc, mà còn cần cảm giác muốn gần gũi và được thấu hiểu.

Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo

Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có những giấc mơ "không tưởng" mà chẳng dám nói ra với người khác. 12 cung hoàng đạo cũng vậy, phía sau vẻ ngoài quen thuộc là những mong muốn rất riêng.

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

Gia đình - 8 giờ trước

Mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê.

Phụ nữ đến tuổi nào thì không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Phụ nữ đến tuổi nào thì không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ càng lớn tuổi càng dần mất hứng thú với đàn ông. Nhưng thực tế, điều thay đổi không phải là khả năng yêu thương, mà là nhu cầu cảm xúc và cách họ nhìn nhận các mối quan hệ.

Nhiều người tưởng mình khổ vì cuộc đời, nhưng thật ra đang bị 4 điều này bào mòn

Nhiều người tưởng mình khổ vì cuộc đời, nhưng thật ra đang bị 4 điều này bào mòn

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người sống mãi trong mệt mỏi không phải vì cuộc đời quá khắc nghiệt, mà vì vô tình giữ lại những điều tiêu cực mỗi ngày. Từ nóng giận, các mối quan hệ độc hại cho tới việc đánh mất sức khỏe, tất cả đều có thể âm thầm bào mòn sự bình an của một con người.

Thám tử tư lừng danh mách dấu hiệu ngoại tình khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

Thám tử tư lừng danh mách dấu hiệu ngoại tình khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

Gia đình - 21 giờ trước

Theo nữ thám tử tư lừng danh, với đàn ông, các biểu hiện ngoại tình thiên về thể chất như anh ta bắt đầu tập thể dục, dùng nước hoa hoặc đột nhiên chăm dọn ô tô.

Người có tuổi già hạnh phúc thường sớm buông bỏ được 4 thứ này

Người có tuổi già hạnh phúc thường sớm buông bỏ được 4 thứ này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 70, điều khiến con người cảm thấy an yên nhất đôi khi chỉ là một tinh thần nhẹ nhõm, một người bầu bạn chân thành và những ngày tháng tuổi già bình thản.

Xem nhiều

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều phụ nữ tưởng rằng hôn nhân đã "an bài", tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Thế nhưng, chính ở giai đoạn này, sự cô đơn, khoảng cách và cảm giác bị bỏ quên lại dễ len lỏi nhất.

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Chuyện vợ chồng
Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

Chuyện vợ chồng
Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Chuyện vợ chồng
Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top