Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Theo truyền thông địa phương, vụ ngoại tình gây xôn xao xảy ra tại Khagaria, bang Bihar (Ấn Độ).

Người phụ nữ tên Ruby Devi kết hôn với Neeraj Singh từ năm 2009 và có với nhau 4 người con. Những tưởng cuộc sống gia đình êm ấm, nhưng đầu năm 2022, Neeraj phát hiện vợ mình có quan hệ ngoài luồng với Mukesh, một người đàn ông cũng đã có gia đình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là vợ của Mukesh cũng tên Ruby Devi. Hai người đã có với nhau 2 con chung.

Khoảng một năm sau ngày người vợ ngoại tình bỏ đi, Neeraj quyết định tổ chức đám cưới với chính vợ của Mukesh. Ảnh minh họa

Vợ ngoại tình bỏ đi, chồng tìm cách "đáp trả"

Đến khoảng tháng 2/2022, Ruby Devi bỏ nhà ra đi cùng Mukesh và mang theo 3 người con. Không lâu sau đó, cả hai tổ chức kết hôn với nhau.

Người dân địa phương cho biết Mukesh và Ruby Devi thực chất từng yêu nhau từ trước, nhưng vì nhiều lý do nên mỗi người lại lập gia đình riêng. Sau nhiều năm, họ nối lại tình cảm rồi quyết định bỏ đi cùng nhau.

Biết chuyện, Neeraj Singh vô cùng phẫn nộ. Anh từng đệ đơn kiện Mukesh với cáo buộc bắt cóc vợ mình nhưng vụ việc không có kết quả như mong muốn.

Trong khi đó, người vợ bị bỏ lại của Mukesh cũng rơi vào cảnh đau khổ khi chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại cô một mình nuôi 2 con nhỏ.

Cuộc hôn nhân "trả thù" gây tranh cãi trên mạng xã hội

Sau biến cố, Neeraj bằng cách nào đó đã liên lạc được với vợ của Mukesh. Ban đầu cả hai chỉ trò chuyện để chia sẻ hoàn cảnh, nhưng dần dần mối quan hệ trở nên thân thiết hơn.

Họ thường xuyên gọi điện, gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm. Khoảng một năm sau ngày bị vợ bỏ đi, Neeraj quyết định tổ chức đám cưới với chính vợ của Mukesh.

Hiện tại, cặp đôi đang cùng nhau chăm sóc 3 người con, gồm 1 con riêng của chồng và 2 con riêng của vợ.

Câu chuyện "đổi vợ" hi hữu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng tranh luận.

Không ít người cho rằng đây là màn "trả thù đời thực" khó tin, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định cả hai cuộc hôn nhân đều bắt nguồn từ những quyết định cảm tính nên khó có được hạnh phúc lâu dài.

Một số cư dân mạng bình luận hài hước rằng: "Cuối cùng thì hai người đàn ông vẫn đều cưới người tên Ruby Devi", hay "Đám trẻ sau này chắc sẽ rất khó giải thích mối quan hệ gia đình".

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng những người trong cuộc rồi sẽ phải trả giá cho quyết định bốc đồng của mình, bởi việc ngoại tình hay kết hôn để trả thù đều có thể để lại tổn thương lâu dài cho con cái và gia đình.

Lý do đàn ông và phụ nữ ngoại tình khác nhau

Phần lớn phụ nữ chỉ ngoại tình khi không còn hạnh phúc trong hôn nhân hoặc đã thực sự rung động trước một người đàn ông khác. Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Robert Weiss – chuyên gia trị liệu tình dục người Mỹ, đàn ông và phụ nữ có xu hướng ngoại tình vì những nguyên nhân rất khác nhau.

Với nhiều đàn ông, ngoại tình đôi khi chỉ xuất phát từ nhu cầu thể xác hoặc sự hấp dẫn nhất thời. Họ có thể lừa dối bạn đời dù vẫn yêu vợ và hài lòng với hôn nhân. Không ít người xem ngoại tình là hành động bốc đồng, không gắn liền với tình cảm hay ý định ly hôn.

Trong khi đó, phụ nữ ngoại tình thường liên quan nhiều đến cảm xúc. Họ khó tách rời tình yêu và sự thân mật thể xác. Phần lớn phụ nữ chỉ ngoại tình khi không còn hạnh phúc trong hôn nhân hoặc đã thực sự rung động trước một người đàn ông khác.

Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt này chịu ảnh hưởng từ tâm lý và quá trình tiến hóa lâu dài.

Đàn ông thường bị chi phối mạnh bởi yếu tố sinh lý, còn phụ nữ có xu hướng cân nhắc cảm xúc, sự an toàn và tương lai của mối quan hệ trước khi bước vào một cuộc tình ngoài luồng.

Cũng vì vậy, khi phụ nữ ngoại tình, nguy cơ hôn nhân tan vỡ thường cao hơn. Bởi nhiều trường hợp, họ không chỉ phản bội về thể xác mà còn đã rời khỏi mối quan hệ về mặt cảm xúc.