Tuyên án tử hình Quân "Idol" và 3 đồng phạm

Chiều 29-8, tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án đối với Nguyễn Quốc Quân (Quân "Idol"; 33 tuổi, ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cùng các đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Quốc Quân, tức Quân "Idol"

Theo đó, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn (34 tuổi, ngụ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Phạm Công Định (26 tuổi; ngụ xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi; ngụ xã Thanh An, huyện Cam Lộ) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" với tang vật là 10 kg ketamine.

Riêng Nguyễn Quốc Quân còn bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 4 năm tù vì "Bắt giữ người trái pháp luật", 1 năm tù về "Đe dọa giết người"; phạt 700 triệu đồng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Nguyễn Quốc Quân trả lại gần 800 triệu đồng cho các bị hại; tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Ngoài 4 bị cáo trên, Nguyễn Phi Cường (34 tuổi; ngụ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) bị tuyên án 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Các bị cáo hầu tòa

Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi; ngụ thị trấn Khe Sanh) 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Đinh Văn Thái (34 tuổi; ngụ thị trấn Khe Sanh) 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trần Hoài Thanh (32 tuổi, ngụ thị trấn Khe Sanh) 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trần Thị Lệ (33 tuổi; ngụ phường Đông Lương, TP Đông Hà) bị xử phạt 200 triệu đồng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

HĐXX nhận định hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý các chất ma túy, quyền tự do thân thể của con người, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu về tài sản người khác và trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, gây ảnh hưởng và dư luận xấu đến trật tự trị an tại địa phương...