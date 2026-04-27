Ước vọng không tưởng của thần đồng IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ

Thứ hai, 14:59 27/04/2026 | Tiêu điểm
GĐXH - Thần đồng có IQ 145, 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ quyết định tiếp tục theo đuổi thêm một bằng tiến sĩ thứ hai về y học - trí tuệ nhân tạo.

Cậu bé Laurent Simons - một thần đồng người Bỉ đã hoàn thành chương trình cử nhân khi mới 12 tuổi, rút ngắn đáng kể thời gian học tập so với lộ trình thông thường.

Mới đây, ở tuổi 15, Laurent bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp với đề tài "Polaron Bose trong các trạng thái siêu lỏng và siêu rắn". Đây là một dạng bán hạt, hình thành khi nguyên tử tạp chất tương tác với đám mây boson xung quanh - lĩnh vực nghiên cứu phức tạp trong vật lý lượng tử. Cậu tin rằng mình có thể là một trong những tiến sĩ trẻ nhất từng được ghi nhận.

Thành tựu này tiếp tục nối dài hành trình học tập đặc biệt của Laurent, vốn đã gây sự chú ý cho giới khoa học từ khi còn rất nhỏ.

Theo The Brussels Times, Laurent bắt đầu gây chú ý từ năm 2022, khi mới 12 tuổi nhưng đã hoàn thành chương trình cử nhân Vật lý tại Đại học Antwerp (Bỉ) với thành tích xuất sắc, chỉ trong 18 tháng thay vì 3 năm như thông thường.

Trước đó, cậu đã tốt nghiệp trung học từ năm 8 tuổi, dấu mốc rất hiếm thấy. Tài năng sớm bộc lộ khiến Laurent nhận được nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ các tập đoàn công nghệ lớn và các nhà tài trợ giàu có. Tuy nhiên, gia đình cậu lựa chọn hướng đi thận trọng hơn.

Cha mẹ của Laurent là Alexander và Lydia đã từ chối nhiều lời mời từ Mỹ và Trung Quốc, với mong muốn con trai theo đuổi nghiên cứu mang lại giá trị cho y học. Đây cũng chính là mục tiêu mà Laurent sớm xác định cho bản thân. Ngay từ năm 12 tuổi, cậu đã bày tỏ tham vọng "kéo dài tuổi thọ con người", thậm chí hướng tới khả năng bất tử về mặt sinh học.

Không giới hạn mình trong một lĩnh vực, Laurent sớm định hướng kết hợp vật lý, hóa học, y học và trí tuệ nhân tạo. Năm 9 tuổi, cậu từng theo học ngắn hạn ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven, nhưng sau đó rút lui do không đạt được thỏa thuận về tiến độ học tập.

Chuyển sang vật lý tại Antwerp, Laurent tiếp tục đào sâu nghiên cứu và mở rộng hướng đi. Cậu từng thực tập về quang học lượng tử tại Viện Max Planck, nơi bắt đầu hình thành ý tưởng kết hợp vật lý với y học.

Ở bậc thạc sĩ, Laurent nghiên cứu mối liên hệ giữa trạng thái boson và hố đen, đồng thời tìm hiểu hiện tượng ngưng tụ Bose-Einstein ở nhiệt độ cực thấp, đây là những chủ đề thuộc nhóm phức tạp bậc nhất của vật lý hiện đại.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Laurent tiếp tục hành trình học thuật khi cùng cha trở lại Munich (Đức) để theo học chương trình tiến sĩ thứ hai về y học, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo. Theo gia đình, hướng đi này hoàn toàn tách biệt với vật lý, nhưng lại nằm trong mục tiêu dài hạn của cậu: ứng dụng khoa học để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ con người

Ở tuổi 15, Laurent Simons không chỉ gây ấn tượng bởi tốc độ học tập vượt trội, mà còn bởi định hướng rõ ràng và tham vọng dài hạn. Hành trình của cậu cho thấy, tài năng sớm chỉ là điểm khởi đầu, điều quan trọng hơn là cách nuôi dưỡng, lựa chọn con đường và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Với việc tiếp tục bước sang lĩnh vực mới sau tấm bằng tiến sĩ, Laurent đang từng bước xây dựng một hành trình học thuật hiếm có, nơi các lĩnh vực khoa học được kết nối để mở ra những khả năng mới cho tương lai.

