"Quái vật biển" nặng gần 1 tấn bất ngờ xuất hiện trên bến cảng: Kích thước to ngang một chiếc xe hơi
Con "quái vật biển" khiến du khách không khỏi sửng sốt vì kích thước khổng lồ.
Tại bến cảng Pier 39, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố San Francisco, Mỹ, sự xuất hiện của một con "quái vật biển" khổng lồ đang trở thành chủ đề gây xôn xao. Con hải sư này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến quan sát, chụp ảnh bởi ngoại hình quá nổi bật so với đàn hải sư xung quanh.
Cá thể này được đặt biệt danh là "Chonkers". Theo truyền thông địa phương và các chuyên gia từ The Marine Mammal Center, Chonkers thuộc loài hải sư Steller là loài hải sư lớn nhất thế giới. Trọng lượng của nó được ước tính khoảng 680-907 kg, tức gần chạm mốc 1 tấn. Một số du khách thậm chí ví kích thước của Chonkers "to như một chiếc Volkswagen", khiến cảnh tượng tại bến cảng càng trở nên đặc biệt.
Pier 39 vốn không xa lạ với hình ảnh hải sư nằm phơi mình trên các bến nổi. Tuy nhiên, phần lớn hải sư thường xuất hiện tại đây là hải sư California, có kích thước nhỏ hơn nhiều so với hải sư Steller. Chính vì vậy, khi Chonkers xuất hiện, thân hình đồ sộ của nó lập tức tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Trong những hình ảnh được ghi lại, Chonkers nằm giữa đàn hải sư đông đúc nhưng vẫn dễ dàng được nhận ra. Dù chỉ nghỉ ngơi như những con vật khác, kích thước khổng lồ khiến nó trở thành "ngôi sao" bất đắc dĩ của khu bến cảng. Nhiều người đi ngang qua không khỏi dừng lại, giơ điện thoại ghi hình và bàn tán về "quái vật biển" vừa xuất hiện ngay giữa điểm du lịch nổi tiếng.
Theo AP, các chuyên gia nhận định Chonkers có thể đã bơi từ vùng biển phía bắc, ngoài khơi các bang như Oregon hoặc Washington, xuống khu vực vịnh San Francisco. Đây không phải là điều hoàn toàn bất thường, song sự xuất hiện của một cá thể hải sư Steller lớn như vậy tại Pier 39 vẫn đủ để gây chú ý.
Một chi tiết thú vị được National Geographic ghi nhận là Chonkers thường xuất hiện trên bến nổi vào buổi sáng, có thời điểm đã nằm ở đó từ khoảng 7h30 và rời đi sau vài giờ để xuống nước. Điều này càng khiến nhiều du khách tranh thủ tìm đến Pier 39 sớm hơn, hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy "vị khách nặng ký" này.
Vì sao hải sư thích tụ tập ở Pier 39?
Pier 39 từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của San Francisco. Những bến nổi tại đây là nơi tập trung của hàng trăm con hải sư, tạo nên cảnh tượng vừa ồn ào vừa sinh động, thu hút du khách suốt nhiều năm qua.
Theo thông tin từ Pier 39, hải sư California bắt đầu xuất hiện tại khu vực này sau trận động đất Loma Prieta năm 1989. Ban đầu, chỉ có một vài cá thể ghé đến. Tuy nhiên, số lượng nhanh chóng tăng lên và đến tháng 1/1990, đàn hải sư gần như "chiếm lĩnh" khu bến nổi. Sau khi tham khảo ý kiến từ The Marine Mammal Center, phía bến cảng quyết định để chúng ở lại.
Có nhiều lý do khiến Pier 39 trở thành nơi lý tưởng với hải sư. Khu vực này tương đối an toàn, được che chắn khỏi sóng lớn, ít kẻ săn mồi và nằm gần nguồn thức ăn phong phú trong vịnh San Francisco. Các loài cá như cá trích, cá cơm, cá đá… là nguồn thức ăn quan trọng giúp đàn hải sư duy trì sự hiện diện tại đây.
Với Chonkers, các chuyên gia cho rằng nguồn thức ăn dồi dào trong khu vực có thể là một trong những nguyên nhân khiến nó lưu lại lâu hơn bình thường. Một số nguồn tin địa phương cũng cho biết cá thể này không hẳn là "khách lạ" hoàn toàn, bởi nó từng ghé Pier 39 trong những năm trước, nhưng lần này gây chú ý hơn vì xuất hiện lâu và đúng thời điểm lượng du khách đông.
Loài hải sư lớn nhất thế giới
Hải sư Steller là loài hải sư có kích thước lớn nhất thế giới. Theo The Marine Mammal Center, con đực trưởng thành có thể dài tới khoảng 3,3 m và nặng hơn 1.000 kg trong một số trường hợp. So với hải sư California thường thấy tại Pier 39, hải sư Steller có cơ thể lớn hơn rõ rệt, phần đầu bè và dáng vẻ mạnh mẽ hơn.
Chính sự khác biệt này khiến Chonkers trở nên nổi bật khi nằm giữa đàn hải sư nhỏ hơn. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh đây vẫn là động vật hoang dã. Việc du khách hiếu kỳ đến quan sát là điều dễ hiểu, nhưng cần giữ khoảng cách an toàn, không cho ăn, không chạm vào và không tìm cách làm phiền con vật.
Tại Mỹ, các loài động vật biển có vú như hải sư được bảo vệ theo quy định pháp luật. Những hành vi quấy rối, tiếp cận quá gần hoặc làm gián đoạn hoạt động tự nhiên của chúng đều không được khuyến khích, thậm chí có thể vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã.
Hiện chưa rõ Chonkers sẽ lưu lại Pier 39 trong bao lâu và liệu có thêm cá thể hải sư Steller nào xuất hiện hay không. Tuy nhiên, chỉ riêng sự có mặt của "vị khách" nặng gần 1 tấn này cũng đủ khiến bến cảng nổi tiếng của San Francisco tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
Từ một bến cảng vốn đã quen thuộc với hình ảnh đàn hải sư nằm phơi nắng, Pier 39 nay lại có thêm một "ngôi sao" mới. Và với nhiều du khách, khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến một cá thể hải sư khổng lồ nằm chễm chệ giữa bến cảng chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên.
Nguyệt Phạm (Theo AP, Nat Geo, Axios)
