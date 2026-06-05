Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người
Một "kho báu" 146.000 tuổi đã được loài người tuyệt chủng Homo juluensis để lại ở miền Trung Trung Quốc.
Theo Ancient Origins và Heritage Daily, một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã phát hiện ra điều kinh ngạc liên quan đến loạt hiện vật của loài người cổ đại Homo juluensis - còn có biệt danh là "người đầu to", từng sinh sống tại miền Trung Trung Quốc.
Đó là những công cụ được chế tạo trong thời kỳ băng hà khắc nghiệt, giúp định hình lại quan niệm về sự tiến bộ trong công nghệ của loài người thời kỳ đầu.
Viết trên tạp chí khoa học Journal of Human Evolution, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Zhangyang Li từ Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) và tiến sĩ Yuchao Zhao từ Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết các hiện vật này đã được khai quật từ di chỉ Lingjing, nơi mà người cổ đại từng giết mổ động vật.
Giữa những bộ xương hóa thạch, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những công cụ đá phức tạp, đòi hỏi trí thông minh và tầm nhìn xa đáng kể để chế tạo.
Trong phân tích mới, họ đã xác định được độ tuổi các hiện vật này thông qua việc phân tích các tinh thể bên trong một trong những khúc xương.
Kết quả cho thấy chúng đã có niên đại 146.000 năm, đẩy niên đại của di chỉ này lùi về quá khứ xa hơn 20.000 năm so với ước tính trước đây. Điều đáng ngạc nhiên là thời điểm này rơi đúng vào giai đoạn khắc nghiệt của kỷ băng hà.
Phân tích kỹ hơn cho thấy các công cụ được chế tác rất bài bản. Các lõi đá được tạo hình một cách có kiểm soát để tạo ra những mảnh đá sắc bén, và một số được gia công khác nhau ở mỗi mặt tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
“Từ lâu, người ta vẫn cho rằng những tiến bộ công nghệ gắn liền với điều kiện ổn định và thuận lợi” - tiến sĩ Zhao giải thích.
Vì vậy, phát hiện mới đã làm thay đổi bức tranh tổng thể về sự phát triển của loài người, ít nhất là trong khu vực này, phá vỡ giả thuyết cho rằng các cuộc cách mạng công nghệ sơ khai thường chỉ xảy ra vào các thời kỳ sung túc.
Thay vào đó, điều kiện khắc nghiệt cũng có thể thúc đẩy con người phát triển các kỹ thuật mới đột phá, như một sự thích nghi thiết yếu để tồn tại trong những điều kiện vô cùng khó khăn.
“Quái vật hy vọng” ra đời sau khi thiên thạch rơi xuống Trái ĐấtTiêu điểm - 9 giờ trước
Sự sống Trái Đất đã trải qua 9 lần nhảy vọt tiến hóa, đánh dấu bằng sự ra đời của một lớp "quái vật" khác lạ về di truyền và hình thái.
Phát hiện “đường tắt vũ trụ” từ Trái Đất tới Sao HỏaTiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một “hành lang” di chuyển mới tới Sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần Trái Đất.
Sự thật gây sốc về cá voi: Thứ được phun ra từ lỗ thở trên đầu không phải là nước biểnTiêu điểm - 3 ngày trước
Nhiều người lầm tưởng cá voi phun nước qua lỗ thở trên đỉnh đầu, nhưng sự thật đằng sau cơ quan này lại chứa đựng những bí mật sinh học khắc nghiệt. Sự tiến hóa đã tạo ra một hệ thống hô hấp hoàn hảo nhưng hoàn toàn khép kín.
"Quái vật biển" nặng gần 1 tấn bất ngờ xuất hiện trên bến cảng: Kích thước to ngang một chiếc xe hơiTiêu điểm - 4 ngày trước
Con "quái vật biển" khiến du khách không khỏi sửng sốt vì kích thước khổng lồ.
Điều tra loạt giao dịch lên tới 4 tỷ đồng ra vào tài khoản của một người đàn ông: Phán kết bất ngờ từ tòa ánTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị điều tra vì có dòng tiền tới 4 tỷ đồng ra vào tài khoản.
Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địaTiêu điểm - 6 ngày trước
Một "thế lực ngầm" đang âm thầm định hình lại lục địa châu Phi theo cách mà giới khoa học không lường trước được.
Kết đắng của người đàn ông dùng thủ đoạn phân tán 2,5 tỷ đồng nhận chuyển khoản nhầmTiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông nhận được hơn 2,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm đã bị tuyên phạt 15 tháng tù sau khi cố tình chiếm giữ.
Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồngTiêu điểm - 6 ngày trước
Đây từng là một chiến dịch cho thuê kỳ lạ và gây sốc toàn cầu.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm - 1 tuần trước
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.
Nghiên cứu gần một triệu dữ liệu tiết lộ lý do con người luôn thấy cuộc sống tệ hơn vào nửa đêmTiêu điểm - 1 tuần trước
Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh vừa đưa ra kết luận đáng chú ý rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh vào nửa đêm, trong khi buổi sáng lại là thời điểm con người cảm thấy lạc quan và dễ chịu nhất.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.