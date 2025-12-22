Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện
Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.
Cách chúng ta 12 triệu năm ánh sáng, giữa Local Void - một khoảng trống bất thường trong vũ trụ - là một thiên hà lùn lạc lõng mang tên NGC 6789. Nhưng vị trí "bị mắc kẹt" mới chỉ là một trong các yếu tố kỳ lạ của vật thể này.
Gần đây, các nhà khoa học đã bối rối khi phát hiện NGC 6789 vẫn đang hình thành sao mạnh mẽ: Khoảng 4% khối lượng sao của thiên hà chỉ mới được sinh ra trong 600 triệu năm gần đây.
Để có thể hình thành sao, thiên hà cần một nguồn cung cấp khí lớn từ môi trường xung quanh. Việc nó hình thành sao mạnh mẽ dù bị cô lập ở một vùng trống rỗng gần như là vô lý.
Vì vậy, nhà thiên văn học Ignacio Trujillo từ Viện Vật lý thiên văn Quần đảo Canary và các cộng sự đã cố gắng tìm hiểu thông qua các quan sát bằng kính viễn vọng Two-meter Twin tại Đài quan sát Teide ở Tây Ban Nha.
Họ đã quét các vùng bên ngoài của thiên hà để tìm dấu vết của các vụ sáp nhập trong quá khứ với các cụm sao khác.
Trong vũ trụ không hiếm các vụ sáp nhập thiên hà và loại sự kiện bùng nổ này thường kích thích hình thành sao mạnh mẽ nhờ vào sự xáo trộn, nén ép các đám mây khí.
Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng thăm dò sâu vào lõi hình thành sao của thiên hà.
Thế nhưng đó vẫn là ngõ cụt: Cuộc thăm dò tỉ mỉ này không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về sự hợp nhất bên trong vật thể này.
Cấu trúc NGC 6789 rất "ngay ngắn", dường như không bị xáo trộn, cho thấy quá trình hình thành sao hoàn toàn là nỗ lực tự thân của nó.
Tuy vậy các tác giả cũng đưa ra một số giả thuyết trong bài công bố trên tạp chí Research Notes of the American Astronomical Society.
Mặc dù sống giữa vùng vũ trụ trống rỗng, nhưng thiên hà này vẫn có thể dành dụm được một ít "nguyên liệu", đó là khí còn sót lại từ quá trình hình thành thiên hà, hoặc bởi khí nguyên sơ từ bên ngoài mà nó đã sớm tích tụ.
Giả thuyết này cũng không thực sự vững vàng. Các nhà khoa học hy vọng rằng các phương tiện quan sát vũ trụ tối tân hơn trong tương lai đến một ngày nào đó sẽ giúp phá vỡ bí ẩn lớn này.
Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?Tiêu điểm - 17 giờ trước
GĐXH - Ghế cạnh cửa thoát hiểm máy bay được ưa thích vì sự rộng rãi, thoải mái, nhưng hành khách không đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt sẽ không được ngồi ở vị trí này.
Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.
Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệngTiêu điểm - 2 ngày trước
Câu chuyện kỳ lạ 1 trên 1 triệu cơ hội này đã xảy ra.
Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáyTiêu điểm - 2 ngày trước
Phát hiện mới này nằm dưới một trong những hồ sâu nhất thế giới, với một số khu vực sâu tới 700 mét.
Phát hiện thêm 168 tấn vàng nhờ công nghệ caoTiêu điểm - 3 ngày trước
Đầu năm 2025, Trung Quốc liên tiếp công bố những đột phá trong công tác tìm kiếm vàng.
NASA chuẩn bị công bố những hình ảnh của sao chổi dị thườngTiêu điểm - 4 ngày trước
Ngày 19/11, NASA tổ chức sự kiện công bố hàng loạt hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt trời mà con người từng biết đến. Những hình ảnh này được thu thập bởi các kính thiên văn mặt đất và tàu vũ trụ của NASA.
Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầuTiêu điểm - 5 ngày trước
Giới khoa học hy vọng, từ kỳ tích này họ có thể giải đáp một trong những bí ẩn lớn của vũ trụ.
Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìmTiêu điểm - 5 ngày trước
Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.
Vật thể gấp 500 lần Mặt Trời bị "xuyên thủng" giữa trờiTiêu điểm - 6 ngày trước
Một khoảnh khắc chưa từng được quan sát trong "cuộc đời" các vật thể vũ trụ vừa được một kính viễn vọng của Đài quan sát Nam Âu (ESO) ghi lại.
Loài rắn kỳ lạ hiếm khi vượt quá 60 cm, được người dân coi là "rồng sống": Có cách phòng vệ rất đặc biệtTiêu điểm - 6 ngày trước
Đó là loài rắn nào?
Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'Tiêu điểm
GĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.