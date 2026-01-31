Chiêu thức của người phụ nữ trung niên làm môi giới bất động sản sở hữu tới 100 căn nhà vị trí đẹp
GĐXH - Người phụ nữ trung niên từng được mệnh danh là “phú bà nhà đất phía nam Bắc Kinh” đã bị tuyên án tù chung thân vì hành vi đầu cơ bất động sản trái phép.
Người phụ nữ trung niên làm môi giới bất động sản sở hữu tới 100 căn nhà
Theo trang Sina, từ những năm 1990, Trương Yến làm nhân viên môi giới bất động sản tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong những năm đầu hành nghề, người phụ nữ này tích lũy được nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm thông qua việc mua bán nhà ở cũ.
Năm 2008, khi thị trường bất động sản Bắc Kinh bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng, Trương Yến nghỉ việc và bắt đầu hoạt động giao dịch độc lập. Nhờ nắm bắt thông tin nhanh, khả năng khai thác chênh lệch giá và gom nguồn lực, Trương Yến nhanh chóng mở rộng quy mô đầu tư.
Ở thời kỳ đỉnh cao, người phụ nữ này sở hữu hơn 100 căn nhà cũ tại Bắc Kinh, với tổng giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu NDT. Danh xưng "phú bà nhà đất phía nam Bắc Kinh" cũng từ đó mà hình thành.
Sau khi tích trữ số lượng lớn bất động sản, Trương Yến đã tiến hành thao túng giá nhà bằng cách đồng loạt nâng giá niêm yết. Người phụ nữ này đặc biệt nhắm đến những người mua có nhu cầu cấp bách, như cần hộ khẩu Bắc Kinh hoặc cần mua nhà gấp để con cái đủ điều kiện nhập học, làm con mồi.
Lợi dụng tâm lý "không còn lựa chọn", Trương Yến buộc người mua phải chấp nhận mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Hành vi này không chỉ làm lũng đoạn thị trường đất mà còn trực tiếp xâm hại quyền lợi của người mua nhà.
Vào năm 2018, Bắc Kinh triển khai chính sách "nhà để ở, không phải để đầu cơ". Lúc này, đà tăng giá nhà bị chặn lại, thanh khoản thị trường suy giảm, khiến dòng tiền của giới đầu cơ gặp khó khăn nghiêm trọng. Để duy trì chuỗi vốn, Trương Yến đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.
Cụ thể, cô "ngụy trang" các căn nhà đã bán thành chưa bán, đồng thời làm giả hợp đồng mua bán và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Thông qua các giấy tờ giả mạo này, Trương Yến lừa đảo các ngân hàng và tổ chức trung gian, chiếm đoạt các khoản vay lên tới hàng chục triệu NDT.
Cái giá phải trả
Đến tháng 4/2019, vụ việc chính thức bị phanh phui khi Trương Yến không còn khả năng thanh toán lãi đúng hạn cho một số bên liên quan. Từ dấu hiệu bất thường này, cơ quan chức năng Trung Quốc đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định quy mô nghiêm trọng của vụ án.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, vụ việc liên quan đến dòng tiền gần 200 triệu NDT (hơn 752 tỷ đồng), khoảng 100 bất động sản đã qua sử dụng và gần 30 nạn nhân. Trong số này, mức thiệt hại lớn nhất của một cá nhân lên tới gần 60 triệu NDT, phản ánh mức độ rủi ro và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do chuỗi đầu cơ và gian lận tài chính gây ra.
Cơ quan tố tụng Trung Quốc xác định đây là hành vi gian lận có tổ chức, được thực hiện nhiều lần, với mục đích duy trì hoạt động đầu cơ và che giấu tình trạng tài chính thực sự.
Ngoài các khoản vay chính thức, Trương Yến còn sử dụng vốn vay từ tín dụng đen để phục vụ chiến lược tích trữ nhà đất. Mô hình vận hành của người phụ nữ này là "mua vào – bán ra – tiếp tục mua vào", dựa trên giả định giá nhà sẽ không ngừng tăng.
Ngày 29/1/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh mở phiên xét xử công khai vụ án. Tòa án xác định Trương Yến đã phạm nhiều tội danh, bao gồm: ngụy tạo giao dịch bất động sản, làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước Trung Quốc và lừa đảo vay vốn.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và mức độ nguy hại lớn đối với trật tự thị trường, tòa tuyên phạt Trương Yến tù chung thân, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Từ vụ án Trương Yến, các chuyên gia Trung Quốc khuyến nghị hoạt động kinh doanh bất động sản cần tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, minh bạch thông tin và kiểm soát rủi ro tài chính. Việc phụ thuộc quá mức vào vay nợ và đầu cơ ngắn hạn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ kinh tế mà còn kéo theo hậu quả pháp lý nặng nề.
Vụ "phú bà nhà đất" Trương Yến lĩnh án chung thân là minh chứng rõ ràng cho thông điệp mà cơ quan quản lý Trung Quốc muốn gửi tới thị trường: lợi nhuận không thể đứng trên pháp luật, và mọi hành vi thao túng thị trường cuối cùng đều phải trả giá.
