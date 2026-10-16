Về hưu sống cùng con chưa chắc đã hạnh phúc: Lựa chọn đáng suy ngẫm của cặp vợ chồng U60

Bất cứ ai rồi cũng già đi, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà không ai thay đổi được. Tuy nhiên, khi về già bạn sẽ nương tựa vào ai? Có một câu thế này: "Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của cha mẹ", theo Thời báo Văn học nghệ thuật. Câu chuyện về hưu của vợ chồng ông Lưu, dù có hai con trai vẫn kiên quyết sống riêng khi về hưu, sẽ khiến nhiều người phải nhìn nhận lại cách chuẩn bị cho tuổi già.

Cặp vợ chồng về hưu chọn sống riêng dù hai con trai ở gần nhà

Vợ chồng ông Lưu, 57 tuổi, có hai con trai đã trưởng thành, lập nghiệp gần nhà. Thế nhưng, thay vì mong muốn sống cùng con cháu khi về già, ông bà lại chủ động khuyến khích các con ra ở riêng sau khi kết hôn.

Hai năm trước, khi người con trai thứ hai cưới vợ nhưng chưa đủ điều kiện mua nhà, vợ chồng anh ngỏ ý xin sống cùng bố mẹ một thời gian. Ông Lưu đồng ý cho con ở nhờ, nhưng đặt ra giới hạn rõ ràng: Chỉ trong 3 tháng. Sau khoảng thời gian đó, nếu chưa mua được nhà, hai vợ chồng phải chủ động tìm chỗ thuê để sinh sống.

Quyết định này khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, với ông Lưu, đây không phải biểu hiện của sự lạnh nhạt mà là cách để cả hai thế hệ có cuộc sống thoải mái hơn.

Ông cho rằng, người lớn tuổi và người trẻ thường có thói quen sinh hoạt, quan điểm sống khác nhau. Khi ở chung, những khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tranh cãi, khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

Vì vậy, vợ chồng ông lựa chọn sống độc lập, thỉnh thoảng đón con cháu về ăn cơm, trò chuyện và vui chơi cùng nhau. Ông bà vẫn quan tâm, yêu thương các con nhưng không muốn sự gần gũi về khoảng cách địa lý trở thành áp lực trong cuộc sống của bất kỳ ai.

Sống riêng tạo điều kiện để mỗi người tự sắp xếp cuộc sống theo mong muốn của mình. Ảnh minh họa

Về hưu sống riêng giúp quan hệ với con cái hài hòa hơn

Sau nhiều năm làm việc, khi bước vào giai đoạn về hưu, nhiều người có xu hướng dành phần lớn thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, nếu cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh con cháu, cha mẹ và con cái có thể dễ nảy sinh va chạm.

Con cái trưởng thành cần tự quyết định công việc, cách nuôi dạy con và tổ chức cuộc sống riêng. Trong khi đó, cha mẹ lớn tuổi thường có những kinh nghiệm, nguyên tắc và kỳ vọng hình thành qua nhiều năm. Khi hai thế hệ cùng sinh hoạt dưới một mái nhà, những bất đồng về giờ giấc, chi tiêu, việc nhà hay cách chăm sóc trẻ nhỏ có thể khiến đôi bên mệt mỏi.

Sống riêng tạo điều kiện để mỗi người tự sắp xếp cuộc sống theo mong muốn của mình. Cha mẹ không phải liên tục điều chỉnh thói quen vì con cháu, còn con cái cũng có thể chủ động xây dựng tổ ấm mà không cảm thấy bị can thiệp quá sâu.

Đặc biệt, khi có không gian riêng, những cuộc gặp gỡ gia đình thường trở nên ý nghĩa hơn. Thay vì ngày nào cũng ở cạnh nhau nhưng dễ xảy ra bất hòa, các thành viên có thể chủ động thăm hỏi, ăn cơm và dành thời gian chất lượng cho nhau.

Đây cũng là một cách chuẩn bị cho tuổi về hưu mà nhiều người có thể cân nhắc: Giữ sự gắn bó với con cái nhưng không đặt toàn bộ niềm vui và kỳ vọng của mình vào cuộc sống của các con.

Tuổi về hưu cần có không gian riêng và sự tự do

Một trong những lợi ích dễ nhận thấy khi sống riêng là mỗi thế hệ đều có thể duy trì lối sống phù hợp với mình.

Người lớn tuổi có thể thích nếp sinh hoạt ổn định, tiết kiệm và những thói quen đã gắn bó nhiều năm. Ngược lại, người trẻ thường muốn thử nghiệm cách sống mới, đề cao sự tiện lợi và có những quan điểm khác về chi tiêu, công việc hay nuôi dạy con.

Nếu không biết tôn trọng sự khác biệt, cả cha mẹ lẫn con cái đều có thể cảm thấy không được thấu hiểu. Những lời nhắc nhở xuất phát từ sự quan tâm đôi khi bị xem là kiểm soát, trong khi mong muốn tự chủ của con cái lại khiến cha mẹ cảm thấy mình không còn được coi trọng.

Khi sống riêng, các thành viên có thể giảm bớt những va chạm không cần thiết. Người cao tuổi có thời gian chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi sở thích và tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm bận rộn vì công việc, gia đình.

Con cái cũng có điều kiện tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Mối quan hệ giữa hai thế hệ nhờ đó có thể trở nên bình đẳng, thoải mái hơn, thay vì bị chi phối bởi những kỳ vọng chưa được thống nhất.

Tuy nhiên, sống riêng chỉ thực sự có ý nghĩa khi cha mẹ vẫn duy trì liên lạc với con cháu và chủ động xây dựng đời sống tinh thần phong phú. Nếu tách biệt hoàn toàn, người lớn tuổi vẫn có thể đối mặt với cảm giác cô đơn khi về hưu.

Chuẩn bị "đường lui" khi về hưu không có nghĩa là xa cách con cái

Không ít cha mẹ quan niệm rằng tuổi già phải sống cùng con cháu mới được chăm sóc chu đáo, còn ở riêng đồng nghĩa với cô quạnh hoặc bị con cái bỏ mặc. Tuy nhiên, điều quan trọng không hẳn là sống chung hay sống riêng, mà là cách các thành viên quan tâm và có trách nhiệm với nhau.

Một số người lựa chọn sống gần con để tiện thăm hỏi, hỗ trợ khi cần thiết nhưng vẫn giữ hai không gian sinh hoạt độc lập. Đây có thể là phương án dung hòa, giúp cha mẹ không cảm thấy bị tách biệt, đồng thời hạn chế những bất tiện khi sống chung.

Bên cạnh đó, người chuẩn bị về hưu nên chủ động xây dựng nền tảng tài chính, chăm sóc sức khỏe và duy trì các mối quan hệ xã hội. Có khoản dự phòng phù hợp, biết tự chăm sóc bản thân và có những hoạt động yêu thích sẽ giúp tuổi già bớt phụ thuộc vào con cái.

Cha mẹ cũng nên trao đổi sớm với các con về mong muốn sinh sống, phương án hỗ trợ khi ốm đau và cách xử lý những tình huống khẩn cấp. Sự chuẩn bị này không nhằm đẩy trách nhiệm ra xa mà giúp cả gia đình hiểu rõ nhu cầu, giới hạn và khả năng của nhau.

Lời khuyên đến những người đã nghỉ hưu

Khi cân bằng được giữa sự gần gũi gia đình và tính độc lập cá nhân, tuổi già không chỉ an toàn hơn mà còn trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Ảnh minh họa

Ngày càng nhiều người nhận ra rằng tuổi già không cần "rảnh rỗi hoàn toàn", mà cần một nhịp sống ổn định, có mục tiêu và có kết nối. Hạnh phúc lúc này phụ thuộc vào hai yếu tố cốt lõi: khả năng tự chăm sóc và quyền tự chủ trong cuộc sống, theo Phụ nữ mới.

Một mô hình được nhiều người lựa chọn là "bán độc lập" - sống riêng nhưng ở gần con cái. Cách sống này cho phép người cao tuổi vừa nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi cần, vừa giữ được không gian riêng và cảm giác làm chủ cuộc sống.

Để duy trì trạng thái đó, trước hết cần chọn nơi ở phù hợp: không cần quá rộng hay sang trọng, nhưng nên gần cơ sở y tế, thuận tiện đi lại và có môi trường giao tiếp xã hội. Bên cạnh đó, việc duy trì lối sống điều độ với lịch sinh hoạt ổn định, vận động nhẹ nhàng và khám sức khỏe định kỳ là nền tảng để bảo vệ thể chất và tinh thần.

Quan trọng không kém là một khoản tài chính dự phòng riêng. Khoản tiền này không nhằm mục đích sinh lời, mà để đảm bảo sự chủ động trước những tình huống bất ngờ như ốm đau hay cần chăm sóc. Đây cũng là yếu tố giúp người cao tuổi giữ được phẩm giá và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Khi cân bằng được giữa sự gần gũi gia đình và tính độc lập cá nhân, tuổi già không chỉ an toàn hơn mà còn trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.