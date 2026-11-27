Khuyến khích trẻ giúp đỡ người khác

Theo VTC News, một cách khác để dạy trẻ về lòng biết ơn đó là cha mẹ hãy cùng trẻ giúp đỡ những người khác khó khăn hơn mình. Tích trữ những món đồ không dùng đến như sách, đồ chơi, quần áo và quyên góp cho những người cần giúp đỡ là một ví dụ tuyệt vời để thúc đẩy sự rộng lượng, hào phóng ở trẻ.

Hãy đưa con bạn đến thăm những người có điều kiện khó khăn để trẻ có cơ hội nhìn thấy thực tế cuộc sống và từ đó trở nên tử tế, tốt bụng với mọi người.

Khuyến khích trẻ nói lời "cảm ơn"

Nhiều khi, lời cảm ơn chỉ đơn giản là một mảnh giấy với một bông hoa trên đó. Trẻ em thích thể hiện cảm xúc bằng những chữ cái và hình vẽ nhỏ.

Một cách khác để dạy trẻ về lòng biết ơn đó là cha mẹ hãy cùng trẻ giúp đỡ những người khác khó khăn hơn mình.

Hãy khuyến khích con bạn nói lời "cảm ơn" với mọi người bất cứ khi nào họ cần được cảm ơn. Ví dụ, trẻ có thể viết thư cho ai đó đã tặng trẻ một món đồ chơi đáng yêu vào ngày sinh nhật chẳng hạn.

Làm gương cho các con

Một trong những đặc tính của trẻ nhỏ là chúng rất thích bắt chước làm theo những hành động mà chúng quan sát được ở người lớn, cụ thể là cha mẹ.

Chính vì vậy để tạo được thói quen tốt nào đó, cụ thể là các hành động biết ơn cho trẻ nhỏ thì cha mẹ cần chính là người làm gương trước mắt trẻ, luôn thể hiện và hành động sự biết ơn của mình với cuộc sống, con người từ những điều nhỏ nhặt nhất để trẻ học theo.

Hỗ trợ con phát triển cá nhân

Thông tin trên VOV, thay vì mua tặng cho con quá nhiều những món quà mang giá trị vật chất, cha mẹ hãy quan tâm con bằng cách khuyến khích và hỗ trợ con theo đuổi các mục tiêu và hoạt động nhằm gia tăng giá trị bản thân, tạo lập và củng cố các mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội. Nhắc nhở con luôn thể hiện sự biết ơn với những ai đã hỗ trợ, giúp đỡ con trong suốt quá trình ấy.

Duy trì thói quen biết ơn hàng ngày

Hãy bảo trẻ ghi những điều mà chúng thấy biết ơn hàng ngày vào một cuốn sổ nhỏ. Vào cuối tuần, có thể bảo trẻ đọc to những điều đó lên. Duy trì thói quen này hàng ngày sẽ khuyến khích trẻ suy nghĩ về mọi khía cạnh của cuộc sống và đếm những niềm hạnh phúc, may mắn của mình chứ không phải những bất hạnh, những thứ mình không có.

Hãy bảo trẻ ghi những điều mà chúng thấy biết ơn hàng ngày vào một cuốn sổ nhỏ. Vào cuối tuần, có thể bảo trẻ đọc to những điều đó lên.

Biết nói "không" với đòi hỏi của trẻ

Hầu hết trẻ em đều muốn có kẹo bánh hay những món đồ chơi, trò chơi điện tử mới nhất trên thị trường và đòi bố mẹ mua cho. Và các bậc phụ huynh thì lại có xu hướng đáp ứng mọi mong muốn của con mình. Một số người còn có thể mua bất cứ thứ gì để trẻ thôi giận dữ, khóc lóc vì đòi món đồ mình muốn có.

Thái độ này của cha mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng lòng biết ơn ở con bạn. Cha mẹ cần thấy rằng, nói "không" nhiều lần với trẻ sẽ khiến việc nói "có" nghe ngọt ngào hơn nhiều. Bằng cách này sẽ giúp dạy trẻ kiên nhẫn chờ đợi thứ mình muốn có và trân trọng, biết ơn về điều đó.

Trò chuyện gợi mở thay vì áp đặt

Thay vì nói "Con phải biết ơn vì mình may mắn hơn nhiều bạn khác" – một câu nói thường tạo ra cảm giác tội lỗi hơn là biết ơn, hãy đặt câu hỏi để con tự suy ngẫm: "Con nghĩ ai đã giúp con có bữa ăn ngon tối nay?" hoặc "Hôm nay có điều gì khiến con cảm thấy vui không?"

Câu hỏi mở để con tự đi đến kết luận hiệu quả hơn nhiều so với lời khuyên trực tiếp, đặc biệt ở trẻ tuổi teen vốn dễ phản kháng với sự áp đặt.

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