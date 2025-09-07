Vệ sĩ tóc bạc kề cận Mỹ Tâm: Làm chủ công ty 2.500 nhân viên, kín tiếng hôn nhân
Tùng Yuki - nam vệ sĩ quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh Mỹ Tâm và dàn sao quốc tế trong các sự kiện lớn. Hình ảnh của ông mới đây tại đại lễ A80 bất ngờ gây chú ý.
Ca sĩ Mỹ Tâm tham gia buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tổ chức ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Sự xuất hiện của người đàn ông mặc vest, tóc bạc, luôn kề cận chăm sóc nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Các đoạn clip về Mỹ Tâm và nam vệ sĩ hút 7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.
Người đàn ông ấy là Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng), có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm hàng chục năm.
Những ngày qua, lịch trình công việc ông dày đặc vì tháp tùng Mỹ Tâm biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ dịp đại lễ.
Chia sẻ với VietNamNet , Tùng Yuki nói hạnh phúc và tự hào. Ở tuổi 63, từng trải qua chiến tranh lẫn hòa bình, ông xúc động khi chứng kiến đại lễ A80 giữa lòng Thủ đô với rợp bóng cờ hoa.
"Chúng tôi căng sức đi qua mấy ngày cuối tháng 8. Bố con tôi tâm sự rất nhiều trên xe lúc di chuyển tập kết ra quảng trường để chuẩn bị diễu hành...", ông chia sẻ.
Trong mỗi buổi biểu diễn hay công tác, Tùng Yuki luôn có mặt tháp tùng Mỹ Tâm, đảm bảo an ninh cho nữ ca sĩ.
Họ xem nhau như người nhà, xưng hô "bố - con". Giọng ca Họa mi tóc nâu từng tiết lộ chỉ có Tùng Yuki mới khiến cô đủ tin cậy và an toàn khi đến nơi đông người.
Ngoài Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn là cái tên hàng đầu được công ty quản lý của các nghệ sĩ quốc tế tín nhiệm. Hiện ông quản lý một công ty vệ sĩ với 2.500 nhân viên, được mọi người kính nể gọi là "lão Phật gia".
Ông từng trực tiếp chỉ huy, bảo vệ cho nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như: Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Jang Dong Gun, So Ji Sub, Bi Rain, CL (2NE1), nhóm BlackPink... khi họ đến Việt Nam.
Ngoài ra, Tùng Yuki còn được biết đến ở vai trò diễn viên. Tùng Yuki được mệnh danh "Ông bố quốc dân" trên màn ảnh nhờ đảm nhận các vai người đàn ông thương vợ con, hết lòng vì gia đình.
Tùng Yuki từng đóng 1 số phim như Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc ... phim Bí mật người thừa kế (2024) là tác phẩm gần nhất trên màn ảnh của ông.
Dù được chú ý, Tùng Yuki có đời tư kín tiếng. Nam diễn viên cho biết đây là cách để bảo vệ cuộc sống riêng tư, đặc biệt là vợ và gia đình. Ông chưa từng chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông.
Ngoài công việc, nam diễn viên chủ yếu dành thời gian cho du lịch, thiện nguyện. Ông nói mình ở giai đoạn tuổi hưu nên sống chậm, tận hưởng cuộc sống bình lặng, nhẹ nhàng.
Tùng Yuki ví bản thân lúc này như 1 "người làm vườn". Thời gian rảnh, ông thường tập võ, đọc sách. Nam diễn viên còn rèn luyện sức khỏe bằng cách thường đến phòng gym, bơi lội hoặc chạy bộ.
Diễn viên quan niệm mỗi ngày tập hít sâu thở nhẹ, ăn đủ no và giữ tinh thần thoải mái, bớt lo âu.
"Điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là tinh thần. Nếu tâm bạn không an thì thần sắc, sức khỏe cũng kém đi. Tôi luôn chú trọng điều này và nhắc các bạn trẻ tự rèn luyện mình", Tùng Yuki chia sẻ.
