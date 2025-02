Vi phạm lỗi này tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe đến 2 năm

Những lỗi vi phạm nào bị tước giấy phép lái xe đến 2 năm?

Theo Khoản 15 Điều 6 và Khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô, xe gắn máy vi phạm những lỗi sau đây sẽ bị tước giấy phép lái xe (hay còn gọi là bằng lái xe) từ 22- 24 tháng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm:

Các lỗi bị tước giấy phép lái xe đối với xe ô tô

STT Lỗi Thời hạn tước 1 Lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường bộ. 10 - 12 tháng 2 Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;











22 - 24 tháng 3 Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 4 Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 5 Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ 6 Lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường bộ mà gây tai nạn giao thông. 7 Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng. 8 Đua xe trái phép trên đường giao thông. 9 Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 10 Rải vật sắc nhọn trên đường bộ

Các lỗi bị tước giấy phép lái xe đối với mô tô, xe gắn máy

STT Lỗi Thời hạn tước 1 Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;







10 - 12 tháng 2 Điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; 3 Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khi ển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 06 tuổi ngồi phía trước; 4 Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; 5 Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. 6 Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;











22 - 24 tháng 7 Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 8 Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; 9 Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ 10 Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; 11 Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; 12 Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng 13 Đua xe trái phép trên đường giao thông. 14 Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 15 Rải vật sắc nhọn trên đường bộ

Vi phạm luật giao thông đường bộ lái xe có thể bị phạt rất nặng và tước giấy phép lái xe. Ảnh minh họa: TL

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe được áp dụng từ thời điểm nào?

Theo các khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 5 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được quy định:

- Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt đã tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là thời điểm quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành;

- Trường hợp tại thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền xử phạt chưa tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vẫn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Trong nội dung quyết định xử phạt phải ghi rõ thời điểm bắt đầu tính hiệu lực thi hành của hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề là kể từ thời điểm mà người vi phạm xuất trình giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho người có thẩm quyền xử phạt tạm giữ;

- Khi giữ và trả lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tước quyền sử dụng theo quy định vừa nêu, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản và lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu ý:

- Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nếu cá nhân, tổ chức vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhưng thời hạn sử dụng còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó ít hơn thời hạn bị tước thì người có thẩm quyền vẫn ra quyết định xử phạt có áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi vi phạm.

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, trừ trường hợp dưới đây.

- Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn (xe mô tô, xe tương tự xe mô tô) và giấy phép lái xe có thời hạn (xe ô tô, xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ) thì người có thẩm quyền xử phạt áp dụng tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe không thời hạn khi người điều khiển xe mô tô, xe tương tự xe mô tô hoặc tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe có thời hạn khi người điều khiển xe ô tô, xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ thực hiện hành vi vi phạm hành chính có quy định bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng, người có giấy phép lái xe tích hợp được cấp, đổi giấy phép lái xe đối với giấy phép lái xe không bị tước quyền sử dụng.

- Trường hợp giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp dưới dạng điện tử hoặc thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tước trên môi trường điện tử theo quy định nếu đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Việc tạm giữ, tước quyền sử dụng được cập nhật trạng thái trên cơ sở dữ liệu, căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng thông tin điện tử khác theo quy định.

Tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ như thế nào?

Nếu muốn tra cứu lỗi vi phạm giao thông dẫn tới việc bị thu giữ giấy phép lái xe, tham khảo các cách sau:

Cách 1. Tra cứu bằng lái xe tại Website của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cách 2. Tra cứu giấy phép lái xe bằng tin nhắn.

Cách 3. Tra cứu trên trang thông tin giấy phép lái xe

Cách 4. Tra cứu bằng lái xe theo tài khoản định danh điện tử VneID.

Hiện nay, việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ được người dùng tự thực hiện thông qua ứng dụng VNeID (tài khoản định danh điện từ) cài đặt trên điện thoại di động.

Theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 28/2024/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) về việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Nếu các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì việc tạm giữ giấy tờ đó được thực hiện trên môi trường điện tử.

Thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý. Việc này giúp người vi phạm, chủ phương tiện biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

