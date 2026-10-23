Vì sao bố mẹ chồng H'Hen Niê không đi du lịch châu Âu cùng gia đình?

Khoảnh khắc 'rất Tây Nguyên' của bố đẻ H'Hen Niê và cháu ngoại giữa trời Âu GĐXH - Khoảnh khắc bố H'Hen Niê cõng bé Harley hơn 1 tuổi trên lưng trong chuyến du lịch châu Âu khiến fan thích thú.

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ những hình ảnh mới trong chuyến du lịch châu Âu cùng gia đình. Đồng hành với nàng hậu có bố mẹ đẻ từ Tây Nguyên lên, ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley.

Đây là lần đầu tiên H'Hen Niê đến Châu Âu với mục tiêu nghỉ dưỡng, khám phá. Trước đó, cô đã từng nhiều lần đặt chân tới khu vực này nhưng chủ yếu tham gia các chuyến công tác với lịch trình rộn ràng.

H'Hen Niê cùng chồng và con gái đưa bố mẹ đẻ đi du lịch Châu Âu.

Trong video mới chia sẻ, nhìn hình ảnh ông ngoại cưng chiều cõng Harey đi dạo chơi ở trời Tây một người hâm mộ thắc mắc vì sao bố mẹ chồng H'Hen Niê vắng mặt trong chuyến đi này. H'Hen Niê sau đó trực tiếp giải đáp cho biết cô đã rủ ông bà nội nhưng một người bận rộn chăm sóc cháu nội, còn 1 người không có sở thích du lịch nước ngoài.

"Bà nội bảo không sắp xếp vì phải chăm hai cháu, còn ông nội không thích đi nước ngoài", nàng hậu cho biết. Sự vắng mặt của hai ông bà xuất phát từ lịch trình nguyện và vọng cá nhân, không liên quan đến bất kỳ khúc khúc mắc gia đình nào.

Hình ảnh giản dị của gia đình H'Hen Niê trong chuyến du lịch.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của bố mẹ chồng nàng hậu trong chuyến đi này khiến nhiều người thắc mắc.

Từ trước đến nay, H'Hen Niê luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình hai bên. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ về tình cảm gắn bó cũng như sự quan tâm của gia đình chồng dành cho cô.

Thời gian qua, mẹ chồng H'Hen Niê cũng nhiều lần xuất hiện trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ. Bà thường xuyên dành thời gian chăm sóc, bế bồng và vui chơi cùng cháu gái. Trước đó, hình ảnh ông bà nội đội mưa lên thăm Harley cũng từng khiến nhiều người xúc động bởi sự quan tâm, yêu thương dành cho cháu. Khi Harley 8 tháng tuổi còn được bà nội đưa đi bơi vô cùng thích thú.

Trước thắc mắc về sự vắng mặt của bố mẹ chồng trong chuyến du lịch châu Âu, H'Hen Niê biết mẹ chồng bận chăm hai cháu, còn bố chồng không thích đi nước ngoài.

Những khoảnh khắc khắc đời thường của gia đình H'Hen Niê tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi sự gần gũi, chân thực. Trong khi bé Harley ngày một lớn khôn và đáng yêu, hình ảnh ông bà nội tận tay chăm sóc, vui đùa cùng cháu cũng trở thành điểm nhấn khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025. Con gái H'Hen Niê tên thật là Mộc Đan, tên gọi ở nhà là Harley. Khi cô bé tròn một tuổi, cô hậu đưa con về Đăk Lăk tổ chức lễ thôi nôi theo phong tục truyền thống của người Ê-đê.

H'Hen Niê hạnh phúc chia sẻ về con gái: "Từ ngày có con, mỗi chuyến đi chơi gia đình điều Hen thích nhất chính là chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau, lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa này. Đôi khi chỉ là vài cử chỉ vu vơ, một nụ cười, một cái nắm tay nhưng tất cả đều rất đáng yêu trong mắt Hen".







