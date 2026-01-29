Nam giới cần nhớ 4 thời điểm kiêng yêu, vì khiến nhanh già, mắc đủ thứ bệnh

Khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc suy nhược quá độ

Khi cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, hormone cortisol – hormone căng thẳng – sẽ tăng cao để giúp cơ thể chống đỡ. Nếu lúc này vẫn cố gắng quan hệ, nam giới rất dễ rơi vào tình trạng “lao lực chồng lao lực”. Theo y học, việc gắng sức khi suy nhược tạo áp lực lớn lên tuyến thượng thận và hệ nội tiết, làm rối loạn cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Về lâu dài, tình trạng này khiến nam giới nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như mệt mỏi kéo dài, đau lưng, rụng tóc, suy giảm sinh lực. Đồng thời, chức năng điều tiết của hệ tiết niệu cũng bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tiểu đêm, tiểu rắt hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu do sức đề kháng suy giảm.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi uống nhiều rượu bia

Sự kết hợp giữa rượu bia và hoạt động thể lực mạnh như quan hệ tình dục được các chuyên gia cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm. Cồn khiến mạch máu ngoại vi giãn ra nhưng lại gây co thắt động mạch vành. Trong khi đó, khi hưng phấn tình dục, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dao động mạnh. Sự đối nghịch này có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim cấp, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc tình trạng nguy hiểm được dân gian gọi là “thượng mã phong”.

Không chỉ vậy, quan hệ khi say rượu còn khiến cơ quan sinh dục bị sung huyết kéo dài trong bối cảnh sức đề kháng tại chỗ suy yếu. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt mạn tính và các bệnh lý niệu đạo, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh lý nam giới.

Khi đang trong trạng thái tức giận, căng thẳng cực độ

Cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền đều không khuyến khích quan hệ tình dục khi đang tức giận. Cảm xúc phẫn nộ khiến huyết áp tăng cao, nhịp tim rối loạn, khí huyết vận hành bất thường. Trong trạng thái này, các mạch máu nhỏ ở thận và cơ quan sinh dục dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm hoặc xuất huyết vi thể.

Ngoài ra, sự ức chế thần kinh khi căng thẳng còn gây rối loạn quá trình phóng tinh, lâu dài có thể dẫn đến đau buốt khi đi tiểu, rối loạn chức năng sinh dục và suy giảm phong độ. Đây cũng là một trong những yếu tố âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa sinh lý ở nam giới.

Khi bụng quá đói hoặc ngay sau khi ăn quá no

Quan hệ tình dục khi bụng đói khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng dự trữ, đặc biệt là glycogen. Việc gắng sức trong tình trạng này dễ làm não bộ và tim bị thiếu máu cục bộ, gây choáng váng hoặc ngất xỉu. Ngược lại, ngay sau khi ăn quá no, máu tập trung nhiều về hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn.

Nếu lúc này cơ thể phải chuyển hướng dòng máu sang cơ quan sinh dục, tim sẽ phải hoạt động quá công suất để bù đắp sự thiếu hụt. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến dạ dày mà còn làm suy giảm chức năng tim mạch, khiến nam giới nhanh mệt, giảm sức bền và đánh mất sự dẻo dai vốn có.

Quan hệ đúng lúc để bảo vệ sức khỏe và phong độ

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, tình dục là một phần quan trọng của đời sống khỏe mạnh, nhưng chỉ thực sự mang lại lợi ích khi được thực hiện trong trạng thái thể chất và tinh thần phù hợp. Lựa chọn thời điểm đúng, lắng nghe cơ thể và tránh những thời điểm “kiêng kỵ” không chỉ giúp cuộc sống chăn gối thăng hoa hơn, mà còn góp phần duy trì sức khỏe, phong độ và sự bền bỉ của nam giới theo thời gian.