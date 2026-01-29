Nam giới cần nhớ 4 thời điểm kiêng yêu, vì khiến nhanh già, mắc đủ thứ bệnh
GĐXH - Nếu diễn ra không đúng thời điểm, quan hệ tình dục không những không mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể suy kiệt nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình lão hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm.
Khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc suy nhược quá độ
Khi cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, hormone cortisol – hormone căng thẳng – sẽ tăng cao để giúp cơ thể chống đỡ. Nếu lúc này vẫn cố gắng quan hệ, nam giới rất dễ rơi vào tình trạng “lao lực chồng lao lực”. Theo y học, việc gắng sức khi suy nhược tạo áp lực lớn lên tuyến thượng thận và hệ nội tiết, làm rối loạn cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể.
Về lâu dài, tình trạng này khiến nam giới nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như mệt mỏi kéo dài, đau lưng, rụng tóc, suy giảm sinh lực. Đồng thời, chức năng điều tiết của hệ tiết niệu cũng bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tiểu đêm, tiểu rắt hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu do sức đề kháng suy giảm.
Ngay sau khi uống nhiều rượu bia
Sự kết hợp giữa rượu bia và hoạt động thể lực mạnh như quan hệ tình dục được các chuyên gia cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm. Cồn khiến mạch máu ngoại vi giãn ra nhưng lại gây co thắt động mạch vành. Trong khi đó, khi hưng phấn tình dục, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp dao động mạnh. Sự đối nghịch này có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim cấp, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc tình trạng nguy hiểm được dân gian gọi là “thượng mã phong”.
Không chỉ vậy, quan hệ khi say rượu còn khiến cơ quan sinh dục bị sung huyết kéo dài trong bối cảnh sức đề kháng tại chỗ suy yếu. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt mạn tính và các bệnh lý niệu đạo, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh lý nam giới.
Khi đang trong trạng thái tức giận, căng thẳng cực độ
Cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền đều không khuyến khích quan hệ tình dục khi đang tức giận. Cảm xúc phẫn nộ khiến huyết áp tăng cao, nhịp tim rối loạn, khí huyết vận hành bất thường. Trong trạng thái này, các mạch máu nhỏ ở thận và cơ quan sinh dục dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm hoặc xuất huyết vi thể.
Ngoài ra, sự ức chế thần kinh khi căng thẳng còn gây rối loạn quá trình phóng tinh, lâu dài có thể dẫn đến đau buốt khi đi tiểu, rối loạn chức năng sinh dục và suy giảm phong độ. Đây cũng là một trong những yếu tố âm thầm thúc đẩy quá trình lão hóa sinh lý ở nam giới.
Khi bụng quá đói hoặc ngay sau khi ăn quá no
Quan hệ tình dục khi bụng đói khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng dự trữ, đặc biệt là glycogen. Việc gắng sức trong tình trạng này dễ làm não bộ và tim bị thiếu máu cục bộ, gây choáng váng hoặc ngất xỉu. Ngược lại, ngay sau khi ăn quá no, máu tập trung nhiều về hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn.
Nếu lúc này cơ thể phải chuyển hướng dòng máu sang cơ quan sinh dục, tim sẽ phải hoạt động quá công suất để bù đắp sự thiếu hụt. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến dạ dày mà còn làm suy giảm chức năng tim mạch, khiến nam giới nhanh mệt, giảm sức bền và đánh mất sự dẻo dai vốn có.
Quan hệ đúng lúc để bảo vệ sức khỏe và phong độ
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, tình dục là một phần quan trọng của đời sống khỏe mạnh, nhưng chỉ thực sự mang lại lợi ích khi được thực hiện trong trạng thái thể chất và tinh thần phù hợp. Lựa chọn thời điểm đúng, lắng nghe cơ thể và tránh những thời điểm “kiêng kỵ” không chỉ giúp cuộc sống chăn gối thăng hoa hơn, mà còn góp phần duy trì sức khỏe, phong độ và sự bền bỉ của nam giới theo thời gian.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lấy chồng 10 năm không biết cực khoái là gì?Phòng the - 4 giờ trước
Không ít phụ nữ sống trong hôn nhân nhiều năm, làm vợ, làm mẹ tròn vai, nhưng lại chưa từng một lần chạm tới cực khoái và coi đó là điều “bình thường”. Điều này có thực sự là bình thường hay không và có thể cải thiện được để chị em đạt được cực khoái thực sự hay không?
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Chuyện ấy’ không quan trọng với phụ nữ?Phòng the - 1 ngày trước
Tình dục thường được xem là “gia vị” không thể thiếu trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nhu cầu và mong muốn ở nữ giới lại hoàn toàn khác so với nam giới. Chính điều này tạo nên những mâu thuẫn trong tâm lý mà không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với đối phương. Vậy đối với phụ nữ, “chuyện ấy” thực sự có quan trọng hay không?
Làm 'chuyện ấy' buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Câu trả lời bất ngờ từ chuyên giaPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Có người cho rằng buổi sáng tràn đầy năng lượng, có người lại tin rằng buổi tối mới đủ riêng tư và cảm xúc.
9 điều đàn ông muốn vợ biết, mà không cần nói raPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng đàn ông luôn là người chủ động và rõ ràng trong nhu cầu gần gũi. Nhưng thực tế, càng trưởng thành và càng gắn bó lâu dài, đàn ông lại càng ít nói ra những điều họ mong muốn.
Những cách khêu gợi khiến chàng hưng phấnPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng sự hưng phấn của đàn ông đến nhanh và đơn giản. Thực tế, với đàn ông trưởng thành – đặc biệt là trong hôn nhân – ham muốn không chỉ bắt nguồn từ kích thích thể xác, mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc, tâm lý và cách họ được đối xử.
Tín hiệu 'chưa sẵn sàng' đàn ông thường bỏ quaPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít hiểu lầm bắt đầu từ việc một bên đã sẵn sàng, trong khi bên kia thì chưa. Với nhiều đàn ông, sự “chưa sẵn sàng” của phụ nữ không phải lúc nào cũng được nói ra bằng lời, mà ẩn trong những tín hiệu rất nhỏ. Khi những tín hiệu ấy bị bỏ qua, sự gần gũi dễ trở thành áp lực, để lại cảm giác hụt hẫng cho cả hai.
Không phải lúc nào 'chuyện yêu' cũng cần phải 'nhanh'Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Giữa nhịp sống gấp gáp, nhiều cặp vợ chồng vô tình mang cả sự vội vàng vào mối quan hệ của mình. Vội để xong việc, vội để đáp ứng kỳ vọng, vội cả trong những khoảnh khắc đáng ra cần sự chậm rãi và lắng nghe. Ít ai nhận ra rằng, chính sự vội vàng ấy đang âm thầm làm nguội đi ngọn lửa hôn nhân.
Bắt được tín hiệu này từ vợ, đàn ông chớ dại 'đòi hỏi'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít hiểu lầm bắt đầu từ việc một bên đã sẵn sàng, trong khi bên kia thì chưa. Đàn ông lưu ý, sự “chưa sẵn sàng” của phụ nữ không phải lúc nào cũng được nói ra bằng lời, mà ẩn trong những tín hiệu rất nhỏ. Khi những tín hiệu ấy bị bỏ qua, sự gần gũi dễ trở thành áp lực, để lại cảm giác hụt hẫng cho cả hai.
7 tín hiệu 'tố' nàng 'thèm yêu'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải lúc nào mong muốn gần gũi của phụ nữ cũng được thể hiện bằng lời. Trên thực tế, nhiều phụ nữ chọn cách “nói” bằng cảm xúc, thái độ và những thay đổi rất nhỏ trong hành vi. Hiểu đúng những tín hiệu này không chỉ giúp người đàn ông tránh hiểu lầm, mà còn tạo nên sự kết nối an toàn và tôn trọng trong đời sống vợ chồng.
6 điều phụ nữ cần nhớ nếu muốn kích thích ham muốn của đàn ôngPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng sự hưng phấn của đàn ông đến rất nhanh, rất bản năng và không cần “chuẩn bị”. Nhưng các nghiên cứu tâm lý – sinh lý học hiện đại cho thấy điều ngược lại: đàn ông, đặc biệt là đàn ông trưởng thành, chỉ thực sự hưng phấn khi cảm xúc được an toàn, được công nhận và được kết nối.
7 tín hiệu 'tố' nàng 'thèm yêu'Phòng the
GĐXH - Không phải lúc nào mong muốn gần gũi của phụ nữ cũng được thể hiện bằng lời. Trên thực tế, nhiều phụ nữ chọn cách “nói” bằng cảm xúc, thái độ và những thay đổi rất nhỏ trong hành vi. Hiểu đúng những tín hiệu này không chỉ giúp người đàn ông tránh hiểu lầm, mà còn tạo nên sự kết nối an toàn và tôn trọng trong đời sống vợ chồng.