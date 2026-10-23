Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

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GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vào 7 giờ sáng ngày 16/10, một xe Cảnh sát giao thông chạy thẳng vào bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, mang theo một bệnh nhi nhỏ tuổi vừa bị xe tải cán qua người.

Bệnh nhi L.G.K (xã Khánh Hội, Ninh Bình) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình trong tình trạng rất nguy kịch, với các tổn thương như sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, tổn thương phức tạp tầng sinh môn, rách da cơ vùng mông lan lên lưng, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… Cơ hội sống sót của bệnh nhi rất mong manh.

Bệnh nhi vẫn đi một chiếc giày ở chân phải, trên người còn mặc áo đồng phục của trường nhưng đã thấm đẫm máu. Cảnh tượng lúc đó khiến ngay cả những y, bác sĩ dạn dày kinh nghiệm nhất cũng phải xót xa.

Trước tình huống này, quy trình “báo động đỏ” tối khẩn cấp lập tức được kích hoạt. Một cuộc hội chẩn chớp nhoáng giữa các bác sĩ diễn ra tại Khoa Cấp cứu.

Video: Hơn 20 y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình vào cuộc cứu bé trai 7 tuổi bị xe container cán - Ảnh 1.

Bệnh nhi được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình trong tình trạng rất nguy kịch - (ảnh cắt từ clip).

Tại đây, bệnh nhi được kiểm soát hô hấp bằng đặt nội khí quản, thở máy; đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch cấp cứu, sử dụng thuốc vận mạch, an thần, giảm đau; băng cầm máu tạm thời, cố định xương gãy và truyền máu tối khẩn cấp.

Sau khi kích hoạt báo động đỏ, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, hơn 20 y, bác sĩ từ các khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm… cùng tham gia ê-kíp cấp cứu, với mục tiêu bằng mọi giá phải giữ lại mạng sống cho bệnh nhi.

Sau khoảng 2 giờ điều trị tại bệnh viện, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 để xử trí tổn thương theo chuyên khoa sâu. Hiện tại, bệnh nhi đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Video hơn 20 y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình vào cuộc cứu bé trai 7 tuổi bị xe container cán:

Nguồn video: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cung cấp.


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