7 nạn nhân nghi ngộ độc khí clo đang được cứu chữa tích cực

Hội chẩn khẩn cấp, huy động nhiều chuyên khoa cứu người bệnh

Khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư. Khí độc phát tán khiến nhiều người xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, tiến hành cấp cứu, phân loại và chuyển những ca nặng đến tuyến chuyên sâu.

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tư vấn chuyên môn, điều phối và tiếp nhận người bệnh. Trước diễn biến nghiêm trọng, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động nguồn lực chuyên môn, trang thiết bị và phương tiện hồi sức để cứu chữa các nạn nhân.

Cuộc hội chẩn do PGS.TS Nguyễn Văn Chi chủ trì, với sự tham gia của các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Thần kinh, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm cùng các đơn vị liên quan. Các bác sĩ đánh giá từng trường hợp, thống nhất phương án điều trị và phối hợp theo dõi liên tục, đặc biệt với những người có nguy cơ suy hô hấp tiến triển.

Mục tiêu ưu tiên là duy trì chức năng sống, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn, xử trí sốc, hạn chế tổn thương cơ quan và biến chứng muộn. Các phương án thở máy, hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể bằng ECMO, lọc máu và chăm sóc chuyên khoa được cân nhắc tùy theo tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tích cực hồi sức cho người bệnh ngộ độc khí clo. Ảnh: BVCC

Hai trường hợp nặng, một người phải can thiệp VV-ECMO

Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, được ghi nhận tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, người bệnh đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng. Tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm hạn chế nguy cơ di chứng thị lực.

Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng và mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả bốn thành viên đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở và buồn nôn. Trường hợp này cho thấy nguy cơ khí độc phát tán ra khu dân cư, ảnh hưởng đến cả những người không trực tiếp tiếp xúc với nguồn phát tán.

Trong đêm 19/10, thêm một nam người bệnh 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số trường hợp điều trị tại đây lên 7. Người bệnh được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt, hai người bệnh nặng bị tổn thương niêm mạc từ mũi, họng đến phế quản, khí quản và bên trong phổi, kèm tổn thương giác mạc. Các tổn thương cần được điều trị tích cực do có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo bác sĩ, bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa, hạn chế tổn thương tiến triển nặng hơn. Những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh phương án điều trị kịp thời.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương đường hô hấp và phổi tiến triển muộn

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết khí clo khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Đáng lưu ý, tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt. Người bệnh sau giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa quan trọng.

Từ kinh nghiệm xử trí các trường hợp ngộ độc tương tự, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả những vỏ bình tưởng như đã hết hóa chất vẫn có thể còn tồn dư hơi độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Với vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tác động trực tiếp, thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, trên vỏ bình chứa hóa chất vẫn còn nhãn giấy ghi “Clo lỏng, nồng độ tối thiểu 99,6%”. Bản thảo thông tin cơ quan chức năng sau đó cũng kết luận bình chứa khí clo.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được quản lý, thu gom và xử lý đúng quy định. Người dân tuyệt đối không sử dụng lại những vỏ bình không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện các triệu chứng như cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau khi nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến và điều trị tích cực cho 7 người bệnh, trong đó ưu tiên các trường hợp nguy kịch.