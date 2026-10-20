Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Đốt than cùng lá cúc tần trong phòng kín, 2 vợ chồng ngộ độc khí CO Ngày 20/3, BV Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngộ độc khí CO do đốt than củi cùng lá cúc tần để chữa đau lưng trong phòng kín.

Liên quan đến vụ rò rỉ khí clo xảy ra vào sáng 19/10, tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 40 người bị ảnh hưởng sức khỏe, ngày 20/10, thông tin tới phóng viên, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân ngộ độc khí clo.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc. Bệnh nhân này có nhiều khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) để hỗ trợ điều trị.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, hiện phải thở máy không xâm nhập. Mặc dù tổn thương phổi không nhiều, bệnh nhân bị bỏng giác mạc mắt phải. Theo đánh giá của bác sĩ, nguy cơ mất thị lực ở mắt này rất cao.

Hai bệnh nhân còn lại được Trung tâm Chống độc tiếp nhận là một cặp vợ chồng. Hiện cả hai không trong tình trạng nặng, vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) theo dõi người bệnh nghi ngộ độc khí clo vào năm 2024. Ảnh minh họa: BVCC

Liên quan đến vụ việc này, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, clo được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước (nước hồ bơi, nước sinh hoạt), khử khuẩn và sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, clo cũng tham gia vào quá trình sản xuất nhựa, giấy, vải và nhiều loại hóa chất khác. Một số hợp chất chứa clo cũng có mặt trong nước Javel và các chế phẩm vệ sinh gia đình.

Theo Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, ở điều kiện thông thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc nồng, có đặc tính nặng hơn không khí. Khi rò rỉ, luồng khí độc này không bay lên cao mà nhanh chóng chìm xuống, len lỏi và tích tụ ở các vùng trũng thấp như hố ga, rãnh nước, tầng hầm hoặc khu vực kín gió. Vì vậy, việc tìm nơi thấp để trú ẩn là sai lầm đặc biệt nguy hiểm khiến nạn nhân hít phải lượng khí đậm đặc hơn.

Theo phân tích của chuyên gia, khí clo tác động rất mạnh lên mắt và đường hô hấp. Ở mức độ nhẹ, người phơi nhiễm sẽ bị cay mắt, ho sặc, rát họng.

Lực lượng chức năng xử lý tại khu vực rò rỉ hóa chất. Ảnh: Tiến Thành

Khi tổn thương tiến triển sâu xuống phế nang, hàng rào giữa phế nang và mao mạch bị phá vỡ, dịch tràn vào đường thở gây phù phổi cấp do hóa chất. Điều đáng lo ngại nhất là độc tính của khí clo có tính chất "diễn biến muộn"; nhiều nạn nhân ban đầu chỉ ho nhẹ nhưng vài giờ sau mới bùng phát suy hô hấp dữ dội. Khi đó, dù người bệnh nỗ lực thở thì oxy vẫn không thể ngấm vào máu, dẫn tới tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Cùng quan điểm trên, TS.BS Nguyễn Đăng Đức - Trung tâm Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, sự kích ứng của clo kích hoạt giải phóng các chất trung gian hóa học gây co thắt phế quản dữ dội.

Những bệnh nhân có bệnh nền như suy tim, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc tiền sử dị ứng sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch rất nhanh.

Do đó, TS.BS Nguyễn Đăng Đức nhấn mạnh nguyên tắc sơ cứu sống còn khi phát hiện rò rỉ khí độc là đưa ngay nạn nhân thoát khỏi hiện trường đến nơi thoáng đãng, di chuyển lên các vị trí cao ráo, rửa sạch mắt và da bằng nước sạch, đồng thời chuyển khẩn cấp tới cơ sở y tế để theo dõi ít nhất 24 giờ kể cả khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

Trước đó, sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc. Trong số này, 6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu, điều trị. 36 trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Các bệnh nhân có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự cố xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong quá trình tập kết phế liệu, một người thợ ném sắt vụn trúng van bình khí, khiến bộ phận này bật ra, làm khí bên trong rò rỉ ra môi trường xung quanh. Loại khí liên quan đến sự cố bước đầu được nghi là khí clo. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.