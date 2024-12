Việt Hương nói đàn chị: "Là vàng thật, chị nghĩ sao mà em đeo vàng giả"

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã khiến mọi người choáng ngợp khi đeo đầy vàng trên người xuất hiện tại một sự kiện.

Nghệ sĩ Hồng Đào không khỏi trầm trồ khi thấy Việt Hương đeo quá nhiều vàng, liền chạy tới sờ và thốt lên: "Đây là vàng thật hả em? Sao nặng quá vậy? Chị tưởng là đồ diễn thôi chứ".

Việt Hương lập tức lên tiếng: "Trời đất ơi, nghĩ sao mà em đeo vàng giả. Tất cả là vàng thật hết. Là vàng thật, chị nghĩ sao mà Việt Hương đeo vàng giả. Chị thích cái nào em cho chị luôn".

Việt Hương và Hồng Đào đang đứng thì Ngọc Trinh bước tới. Việt Hương lập tức nói lớn: "Ngọc Trinh bây giờ chỉ còn là cái tên thôi. Tôi thấy Ngọc Trinh mặc đồ đẹp quá, nghĩ mình không thể mặc đồ đẹp bằng nó nên liền lấy vàng ra đắp lên người liền.

Tôi sẽ cho Ngọc Trinh tàng hình chuyến này luôn. Ngọc Trinh giờ chỉ còn là cái tên lướt qua cuộc đời tôi thôi, giống như vong lướt qua vậy. Ngày mai giá vàng lên 100 triệu một cây là nhờ tôi, nhớ nhả vía cho tôi".

Ngọc Trinh cũng phải thừa nhận: "Thôi, em làm không lại chị hai Việt Hương rồi. Sao mà em bằng chị Việt Hương được. Không ai làm lại chị Việt Hương".

Tuy nhiên, sau đó Việt Hương thanh minh rằng cô không cố tình đeo nhiều vàng để làm lu mờ Ngọc Trinh mà trước đó diễn ở một sân khấu kịch và diễn xong thì chạy vội ra sự kiện.

Việt Hương nói thêm: "Nào giờ Ngọc Trinh là số 1, đi tới đâu rầm rộ tới đó. Lúc nãy tôi ở sân khấu kịch, mở điện thoại lên coi thấy Ngọc Trinh rầm rộ quá, đẹp quá nên diễn xong tôi không chịu thay đồ, bỏ vàng ra. Tôi để nguyên bộ đồ này để "chặt chém" Ngọc Trinh luôn.

Tôi đem luôn bộ vàng này tới đây. Tiền bạc vẫn là số một. Tôi mặc đồ bà ba thôi nhưng đeo đầy vàng nên phải khác".

Được biết, Việt Hương sở hữu rất nhiều vàng. Đến nghệ sĩ Phương Dung cũng từng tiết lộ: "Hồi đó tôi nhớ được đi diễn bên Mỹ. Lúc đó, tôi chưa khá giả gì đâu, nhưng cũng gọi là rủng rỉnh tiền bạc, nên mới quyết định mua về tặng chị Phương Dung một cái đồng hồ. Giá của chiếc đồng hồ đó là 600 ngàn đồng. Tính ra bây giờ thì cũng khá lớn.

Hiện tại, chiếc đồng hồ đó không còn thời trang nữa, nhưng vẫn hoạt động tốt. Chị Phương Dung vẫn lắp pin để nó chạy".

Ngoài "Lật mặt 7" và "Ma da", loạt phim Việt được chiếu tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan lần thứ 29 là "The Lake" (đạo diễn Trần Hữu Tấn), "The Corpse" (đạo diễn Nhất Trung), "The Blindfolded Soul" (đạo diễn Trần Hàm).