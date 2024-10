Phim của Lý Hải, Việt Hương chiếu ở liên hoan phim Hàn Quốc

Theo Deadline , Lật mặt 7: Một điều ước và Ma da đang được chiếu tại Hội chợ phim và nội dung châu Á thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan lần thứ 29. Phim của đạo diễn Lý Hải được giới thiệu là tác phẩm có doanh thu cao thứ hai mọi thời tại Việt Nam, thu được 19 triệu USD từ khi phát hành vào cuối tháng 9. Trước khi chiếu ở Hàn Quốc, phim ra mắt ở thị trường Đài Loan, Trung Quốc và Singapore.

Trong khi đó, Ma da được Deadline mô tả là phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay khi mang về 5,1 triệu USD (126 tỷ đồng). Tác phẩm do Việt Hương đóng chính đồng thời đạt thành tích phim Việt có doanh thu cao thứ hai mọi thời khi chiếu tại Đài Loan, Trung Quốc.

"Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, với nhiều tác phẩm chất lượng cao hơn. Số lượng phim nội địa thành công ngày càng nhiều”, ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung của CGV , nói với Deadline.

Lật mặt 7 và Ma da ra mắt tại sự kiện thuộc khuôn khổ khuôn khổ Liên hoan phim Busan.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Hải tự hào khi phim Việt thu về khoảng 60 triệu USD (1.500 tỷ đồng) tại phòng vé trong nửa đầu năm nay.

Ngoài Lật mặt 7: Một điều ước và Ma da , loạt phim kinh dị có cơ hội ra mắt tại LHP Busan gồm The Lake (đạo diễn Trần Hữu Tấn), The Corpse (đạo diễn Nhất Trung), The Blindfolded Soul (đạo diễn Trần Hàm ). Ngoài ra, có thêm hai bộ phim sắp ra mắt ở Hàn Quốc là 9 Hours In Firestorm (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) và Letter To Heaven của Lý Minh Thắng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, nhu cầu thưởng thức điện ảnh châu Á của khán giả thế giới ngày càng tăng. Điều này được thúc đẩy bởi sự thành công của các bộ phim từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, sắp tới là Việt Nam.

"Phim Việt với những câu chuyện văn hóa độc đáo có thể phù hợp với xu hướng này. Đây là thời điểm lý tưởng để chúng ta tiếp cận khán giả quốc tế, mở ra các nguồn doanh thu mới và nâng cao khả năng nhận diện toàn cầu của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam", ông Hải nói thêm.

Đại diện của CGV đồng thời cho biết họ đưa ra sáng kiến mua phim đề tài âm nhạc để bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Hollywood. Mô hình này thành công về mặt doanh thu với các bộ phim hòa nhạc của Taylor Swift, BTS và BlackPink...