Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025

Bên cạnh đó có thêm diễn viên Avin Lu (phim "Ngày xưa có một chuyện tình", "Em và Trịnh"); nhà sản xuất kiêm diễn viên Kaity Nguyễn (phim "Yêu nhầm bạn thân", "Tử chiến trên không" - dự kiến ra rạp tháng 9-2025), diễn viên Lê Phong Vũ (phim "Bên trong vỏ kén vàng" - từng đoạt giải Camera Vàng tại Cannes 2023), nhà sản xuất phim Trinh Hoan…

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh, Kaity Nguyễn và nhà sản xuất Ngô Bích Hạnh tại Cannes 2025

Dự án phim huyền sử lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh: “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” với tên tiếng Anh là “The last secret of the first Emperor” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) của BHD đã giới thiệu poster đầu tiên tại Chợ phim Cannes 2025.

Nhà sản xuất phim Hằng Trịnh (Skyline Media) cũng có mặt tại Chợ phim Cannes để chào bán các phim Việt Nam mới, trong khi bộ phim “Nhà gia tiên” (The Ancestral Home) đã được Skyline Media phát hành tại Bắc Mỹ trung tuần tháng 5 này.

Chuyên gia truyền thông Huỳnh Đắc Thọ (Mockingbird Pictures) đến Cannes giới thiệu các bộ phim “Thám tử Kiên” (đạo diễn Victor Vũ), dự án phim “Làm giàu với ma 2”, “My last carnival” (đạo diễn Lê Thanh Sơn)…

