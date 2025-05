Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Thảo bị ngất vì quá 'lụy tình', đáng thương hay đáng trách?

Trong tập 39 "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng, mở đầu tập phim, sau thất tình, Thảo cố tình tránh mặt An nên An phải đến tận bệnh viện chờ mãi để gặp được. Dù An mua món gà rán khoải khẩu nhưng Thảo thờ ơ không ăn. Thảo nghĩ An đang thương hại mình. Cô đề nghị tạm thời hai đứa không gặp nhau vì cứ gặp An là Thảo lại nhớ đến anh Nguyên.

Thảo tìm cách né tránh nhưng An vẫn tìm cách đến an ủi, động viên.

Đau lòng khi thấy con gái thất tình, mẹ Thảo tìm cách động viên, rủ con ra ngoài đi chơi. Tuy nhiên, Thảo không chịu đi, cô nhốt mình ở nhà vùi đầu vào hoàn thành khoá luận.

Mẹ Thảo đi công tác về, hốt hoảng thấy con gái ngất xỉu trước mặt mình. Mẹ Nguyên gọi điện cho Thảo thì mẹ Thảo nhấc máy, báo tin con gái bị ngất phải vào viện cấp cứu. Bà Liên liền đến viện thăm Thảo, được mẹ cô kể lại tình trạng của Thảo sau thất tình.

Thảo kiệt sức ngất đi, sau những ngày vùi đầu vào công việc, học tập. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, bà Liên cho biết mình quý Thảo thậm chí hơn cả người nhà. Mẹ Thảo lại bộc bạch rằng bà rất vui khi nghe con gái cắt đứt liên lạc với Nguyên. Vì bà không muốn con gái mình theo đuổi mãi một mối tình không có hồi kết.

Tuy nhiên, bây giờ chứng kiến những ngày vừa qua, bà nhận ra Thảo không vượt qua được. Bà nhờ bà Liên bảo Nguyên thỉnh thoảng hỏi thăm Thảo vài câu, vì Thảo cần có thời gian để vượt qua chuyện này.

Bà Liên tới thăm Thảo và bộc lộ chuyện quý mến, muốn tác thành với con trai. Ảnh VTV

Dù công ty có tiệc nhưng Tuệ Minh lại ưu tiên thời gian ở bên bố con người yêu cũ để động viên anh ta. Trong khi đó, ông Chính không giấu nổi nỗi buồn khi thấy Tuệ Minh vắng mặt tại bữa tiệc.

Ông ngồi ngoài hành lang gặm nhấm nỗi buồn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm tới Minh. "Người ta có nơi có chốn, chờ với đợi cái gì?" - ông Chính trả lời câu hỏi của đồng nghiệp về Minh, nhưng cũng là câu nói cho thấy ông đang bị tổn thương.

Tập 40 "Cha tôi, người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối 19/5. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'bụi bặm' trong phim 'Cha tôi, người ở lại' Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'bụi bặm' trong phim 'Cha tôi, người ở lại' GĐXH - NSƯT Bùi Như Lai đảm nhận vai ông Chính phim "Cha tôi, người ở lại" ngoài đời thực là Phó hiệu trưởng trường đại học, thời tuổi trẻ đẹp trai không khác tài tử điện ảnh.

Nhan sắc nữ diễn viên Hà Nội đang gây tranh cãi, bị ghét nhất trong phim 'Cha tôi, người ở lại' Nhan sắc nữ diễn viên Hà Nội đang gây tranh cãi, bị ghét nhất trong phim 'Cha tôi, người ở lại' GĐXH - Diễn viên Thu Quỳnh có nhan sắc quyến rũ, diễn xuất biến hóa nhưng lại đang gây tranh cãi và bị ghét nhất trong phim "Cha tôi, người ở lại".