Vợ chồng kết hôn 73 năm qua đời chỉ cách nhau vài giờ

"Vẻ đẹp trong câu chuyện của bố mẹ tôi lấn át mọi nỗi buồn", Toni, con gái ông Carol và bà JoAnn VanZandt, nói với đài KLTV.

Ngày 29/8, cặp vợ chồng qua đời vì tuổi già sức yếu tại nhà riêng ở Mount Vernon, bang Virginia. Ông Carol mất vào sáng sớm, còn người bạn đời lâu năm của ông qua đời chưa đầy 12 giờ sau đó.

Với ba người con, việc biết cha mẹ vẫn được ở bên nhau là một niềm an ủi lớn. "Nếu một người phải ở lại một mình, điều đó sẽ rất đau khổ", Toni nói.

Theo cáo phó, hai người kết hôn từ năm 1953. Ông Carol từng phục vụ trong quân đội Mỹ, sau đó nghỉ hưu tại công ty nay là American Electric Power. Trong khi đó bà JoAnn làm việc tại văn phòng thư ký quận địa phương.

"Những năm đầu hôn nhân, họ thích đi xem các cuộc thi cưỡi bò, cưỡi ngựa đường dài và cắm trại. Carol từng là người cưỡi bò", người thân cho biết. Về sau, cặp vợ chồng cùng chơi golf và dành thời gian bên đại gia đình.

"Ông bà tôi làm mọi thứ cùng nhau", cháu trai Leonard Heath Ray nói với KLTV.

Hàng xóm cũng chứng kiến tình cảm gắn bó của họ. "Bà ấy lúc nào cũng đặt tay lên người chồng mình. Họ rất yêu thương nhau", người hàng xóm tên Tom Dorman nói. "Đó thực sự là một câu chuyện tình đẹp".

Sau 73 năm sống chung, cặp vợ chồng có ba người con, năm cháu, 11 chắt và năm chút. Lễ tang chung của họ diễn ra ngày 3/9.