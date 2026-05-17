Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Chủ nhật, 07:10 17/05/2026 | Chuyện vợ chồng

Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.

Cầm trên tay quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh ở tuổi 35, tôi vô cùng hạnh phúc, muốn khoe ngay với chồng, thế nhưng nhận lại chỉ là câu chúc mừng lạnh lùng của chồng. Tối hôm ấy, anh còn không ăn cơm ở nhà, nghe tin tôi được lên chức, anh liền ra ngoài nhậu với bạn bè đến tận khuya mới về.

Vợ chồng tôi từng có những ngày tháng lập nghiệp đồng cam cộng khổ. Nhưng khi tôi bứt phá với những dự án lớn, cũng là lúc anh dậm chân tại chỗ ở một vị trí văn phòng bình lặng. 

Thay vì tự hào, anh bắt đầu phòng thủ với vợ. Những lời khen ngợi của bạn bè về sự giỏi giang của tôi lại trở thành điều gì đó đánh thẳng vào "sĩ diện" đàn ông của chồng tôi.

Trong mỗi bữa cơm, anh bắt đầu so đo từ những việc nhỏ nhất. Tôi mua món đồ mới cho con, anh bảo tôi cậy có tiền nên vung phí, tôi bận họp về muộn, anh bóng gió tôi ham việc bỏ bê gia đình. 

Tôi cố gắng bù đắp bằng cách chi trả toàn bộ sinh hoạt phí, mua sắm quà cáp cho nhà nội, nhưng anh cũng không hài lòng.

Sự rạn nứt không đến từ những trận cãi vã lớn, mà đến từ những chuyện rất nhỏ và những lời mỉa mai mỗi ngày. Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng "thu mình" lại cho nhỏ bé hơn chồng để giữ gìn hòa khí. 

Ở chỗ làm, tôi quyết đoán bao nhiêu thì về nhà lại phải rón rén bấy nhiêu, chỉ sợ một ánh mắt hay cử chỉ vô tình nào đó lại chạm vào cái tôi quá lớn của anh. Tôi không biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình lúc này.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Bí mật của những người phụ nữ càng sống vì gia đình càng trẻ lâu nằm ở đây

Bí mật của những người phụ nữ càng sống vì gia đình càng trẻ lâu nằm ở đây

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ phụ nữ trẻ lâu là nhờ chăm sóc da hay mỹ phẩm đắt tiền, nhưng thực tế thần thái và dung mạo lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ đời sống tinh thần trong gia đình. Một người phụ nữ biết giữ tâm an, nói lời nhẹ nhàng và sống tích cực thường mang nguồn năng lượng dịu dàng khiến cả gia đình cũng trở nên êm ấm hơn.

7 kiểu đàn ông càng im lặng càng khiến người khác nể phục: Bản lĩnh thật sự không nằm ở lời nói

7 kiểu đàn ông càng im lặng càng khiến người khác nể phục: Bản lĩnh thật sự không nằm ở lời nói

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Không phải người đàn ông nói nhiều mới tạo được sức hút. Thực tế, những người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và có nội lực thường khiến người khác nể phục bởi sự im lặng đầy bản lĩnh. Từ cách kiểm soát cảm xúc đến thái độ trước thành công và tổn thương, chính những điều tưởng chừng rất kín đáo lại tạo nên khí chất đàn ông khiến ai cũng muốn tôn trọng.

Phụ nữ tuổi 45 sợ nhất không phải nghèo khó, mà là 3 điều này trong hôn nhân

Phụ nữ tuổi 45 sợ nhất không phải nghèo khó, mà là 3 điều này trong hôn nhân

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ trung niên thường được cho là đã “cứng cáp” trước sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, có 3 điều rất dễ khiến họ mất niềm tin và dần trở nên kiệt sức trong hôn nhân nếu phải chịu đựng quá lâu.

6 tầng kín đáo tạo nên khí chất của người phụ nữ trí tuệ: Càng trưởng thành càng khiến người khác nể phục

6 tầng kín đáo tạo nên khí chất của người phụ nữ trí tuệ: Càng trưởng thành càng khiến người khác nể phục

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Khí chất phụ nữ không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng mà được tạo nên từ sự tinh tế, bản lĩnh và chiều sâu nội tâm. Một người phụ nữ trí tuệ thường biết giữ cảm xúc, chọn lọc các mối quan hệ và âm thầm chữa lành chính mình. Chính 6 tầng kín đáo này lại tạo nên sức hút đặc biệt khiến người khác càng tiếp xúc càng khó quên.

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Không phải gương mặt xinh đẹp hay ngoại hình nổi bật, nhiều đàn ông thừa nhận họ bị thu hút bởi những người phụ nữ có năng lượng rất riêng: dịu dàng, tinh tế, tự tin và biết yêu bản thân. Có những nét quyến rũ tưởng bình thường nhưng lại khiến người khác nhớ rất lâu.

Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều đàn ông cho rằng phụ nữ cần tiền bạc, quà cáp hay những lời ngọt ngào để cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng thực tế, điều khiến một người phụ nữ muốn gắn bó lâu dài lại thường đến từ những nhu cầu rất sâu bên trong.

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.

Muốn phụ nữ hết lòng yêu thương mình, đàn ông thông minh thường làm 3 điều này

Muốn phụ nữ hết lòng yêu thương mình, đàn ông thông minh thường làm 3 điều này

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, không phải lúc nào lời nói ngọt ngào cũng là thứ khiến phụ nữ rung động sâu sắc nhất. Đôi khi, một cái nắm tay đúng lúc, một cái ôm dịu dàng hay cử chỉ vuốt tóc đầy yêu thương lại mang đến cảm giác an toàn, được thấu hiểu và kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn rất nhiều.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
