Sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Cả đời tất bật nhưng con cháu cực kì thành đạt
GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.
Người sinh ngày 3 và 9 Âm lịch: Cả đời lo toan, dồn hết phúc cho con
Theo tử vi, người sinh vào ngày 3 và 9 Âm lịch thường có tính cách nhanh nhạy, hoạt bát và sống giàu tình cảm.
Họ không thiếu cơm ăn áo mặc, cũng có gia đình êm ấm, nhưng cuộc sống lại luôn trong trạng thái bận rộn, khó có lúc thảnh thơi.
Điểm đặc trưng của họ là khó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Cá tính mạnh mẽ khiến họ luôn muốn tự mình gánh vác, không muốn dựa dẫm vào ai. Chính vì vậy, con đường công danh thường có nhiều thăng trầm.
Dù vậy, họ có một nguyên tắc bất di bất dịch là không để con cái thiệt thòi. Bao nhiêu vất vả, họ sẵn sàng nhận về mình để đổi lấy tương lai tốt đẹp hơn cho con.
Nhờ đó, con cái của họ thường thông minh, có phúc khí và dễ đạt được thành công, cuộc sống viên mãn hơn thế hệ trước.
Người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch: Không ngừng lao động, càng về già càng vượng
Những người sinh vào ngày 12 và 18 Âm lịch được xem là "con ong chăm chỉ" của cuộc đời. Họ không bao giờ hài lòng với hiện tại, cũng không chấp nhận sống an phận.
Thực tế, không ít người trong số họ đã có nền tảng tài chính ổn định, nhưng vẫn luôn trong trạng thái "tìm việc để làm".
Sự bận rộn của họ không hẳn là áp lực, mà là một cách tận hưởng cuộc sống thông qua lao động.
Chính quá trình bươn chải giúp họ tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh và cả tài sản.
Đến tuổi trung niên và hậu vận, họ thường có của ăn của để, cuộc sống sung túc, thậm chí bước vào giai đoạn hưởng vinh hoa phú quý.
Người sinh ngày 23 và 28 Âm lịch: Không chịu nghỉ ngơi, càng làm càng có
Người sinh vào ngày 23 và 28 Âm lịch mang trong mình tinh thần làm việc bền bỉ đáng nể. Họ không cho phép bản thân dừng lại quá lâu, kể cả khi đã đạt được những thành tựu nhất định.
Nhiều người nhìn vào sẽ thấy họ vất vả, ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng thực tế, chính sự bận rộn đó lại mang đến cho họ cảm giác thỏa mãn và ý nghĩa.
Họ không thích sự nhàn rỗi, luôn muốn chinh phục những mục tiêu mới. Càng làm việc, tài chính của họ càng gia tăng, cuộc sống ngày càng đủ đầy.
Nhờ tinh thần không an phận, hậu vận của họ thường rất tốt, vừa có tiền bạc vừa có phúc khí, con cháu thành đạt, cuộc sống tuổi già an yên.
Những người sinh vào các ngày Âm lịch kể trên có thể không phải là người tận hưởng cuộc sống nhiều nhất, nhưng lại là người âm thầm "gầy dựng phúc phần" cho gia đình. Sự hy sinh, chăm chỉ và bền bỉ của họ chính là nền tảng để con cháu vươn lên, thành danh và hưởng trọn thành quả.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
