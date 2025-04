Vô tình gặp lại mẹ chồng cũ sau 5 năm, nhìn bụng bầu nhô ra của tôi mà bà loạng choạng muốn té ngã

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 5 năm rồi. Hiện tại, tôi đã có gia đình mới và sắp đón con trai đầu lòng. Nếu cuộc hôn nhân đầu tiên đầy bất hạnh và đau khổ thì cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi lại rất hạnh phúc.

5 năm trước, tôi sống khổ cực về vật chất lẫn tâm lý ở nhà Bình, chồng cũ mình. Chúng tôi lấy nhau 3 năm mà tôi không có tin vui.

Bình là con trai duy nhất, chịu gánh nặng phải sinh con nối dõi tông đường. Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, đứa trẻ vẫn không đến với vợ chồng tôi.

Ngặt nỗi, tôi bảo chồng cùng đi khám thì bố mẹ chồng lại mắng mỏ. Mẹ chồng trách tôi trù ẻo, sức khỏe chồng tôi tốt như thế, sao lại có thể có bệnh về đường con cái?

Bà đổ hết mọi tội lỗi vô sinh lên người tôi. Bà còn là người thu hết tiền lương của vợ chồng tôi với lý do tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.

Bà chê tôi tiêu hoang, phí tiền, sau này không có tương lai... Dù làm lương cao mà tôi không được chi tiêu thoải mái, cần mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng.

Vì quá yêu chồng nên tôi cố gắng chịu đựng bố mẹ chồng. Cho đến khi chính chồng cũng đổ lỗi rằng tôi là người gây ra đau khổ cho cả nhà chồng. Rằng anh ta khao khát đứa con, còn tôi thì "gà không đẻ được trứng"... Lúc này, tôi mới nhận ra, mình đã phí mất 3 năm trời cho người không xứng đáng.

Thế là chính tôi đã viết đơn ly hôn, kết thúc 3 năm hôn nhân.

Ly hôn vài tháng sau, tôi nghe tin chồng cũ lấy vợ mới. Còn nghe đồn vợ mới của anh ta đã mang thai. Tôi cười thầm trong lòng.

Tôi đã đi khám và sức khỏe sinh sản của mình hoàn toàn bình thường. Như vậy, nguyên nhân vô sinh chỉ có thể là do Bình mà thôi.

Tôi mới lập gia đình mới được vài tháng thôi. Ngay tháng đầu tiên, tôi đã có thai. Tuần trước, vợ chồng tôi đi siêu thị để mua đồ sơ sinh. Vô tình, tôi gặp mẹ chồng cũ ở đấy.

Bà nhìn bụng bầu của tôi mà loạng choạng. Thấy sắc mặt bà mà tôi hả hê vô cùng. Bởi theo tôi biết, chồng cũ tôi đã phát hiện ra, đứa trẻ mà anh ta thương yêu, cưng chiều hết mực lại không phải là con ruột. Anh ta đi khám, còn phát hiện mình bị vô sinh.

Nghe những chuyện đó nhưng tôi không hề bận tâm, nghĩ ngợi gì. Bây giờ gặp mẹ chồng cũ, nhớ lại những cay đắng mà bà từng đổ oan cho mình, lại thấy bà muốn té ngã mà tôi vui sướng. Đúng là quả báo cho người oan nghiệt mà.

