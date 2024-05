Vụ bé trai bị bỏ quên trên xe: Khởi tố vụ án 'Vô ý làm chết người'

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình đăng trên Báo Thái Bình online, khoảng 18 giờ, ngày 29/5, Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A, sinh năm 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) về việc cháu T.G.H, sinh ngày 20/9/2019, là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.