Vụ cháy ở làng nghề gỗ Liên Hà: 10 nhà xưởng bị thiêu rụi

Tối 29/12, Công an Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an huyện Đan Phượng và các phòng nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhiều xưởng gỗ tại xã Liên Hà.

Theo đó, hồi 18h cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xưởng gỗ tại đường Thanh Niên (xã Liên Hà).

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy tại xã Liên Hà. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau đó, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đan Phượng, Công an huyện Hoài Đức, Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố Hà Nội) đến hiện trường.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã điều động 2 xe chỉ huy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai biện pháp chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy tại huyện Đan Phượng. Ảnh: HNN

Đến 19h50, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục triển khai làm mát, dập tàn, không để đám cháy bùng lại và tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Sơ bộ xác định hậu quả, vụ cháy gây ảnh hưởng đến 10 xưởng gỗ, diện tích cháy khoảng 400m2; chưa phát hiện thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.