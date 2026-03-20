Xác cá voi dài khoảng 10m dạt vào bờ biển Nghệ An
GĐXH - Người dân ven biển xã Hải Châu, Nghệ An vừa phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m dạt vào gần bờ trong tình trạng phân hủy. Chính quyền địa phương đang phối hợp với ngư dân thuê máy móc, chuẩn bị vật dụng cần thiết để đưa cá vào bờ, xử lý và chôn cất theo phong tục.
Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An xác nhận, người dân vừa phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu vực bờ biển xóm Phú Thành.
Cá voi dài khoảng 10m dạt vào bờ biển Nghệ An. Ảnh: D.C.
Thời điểm được phát hiện, xác cá voi nổi trên mặt nước gần bờ, đã trong tình trạng phân hủy. Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều người dân sống gần khu vực bãi biển đến theo dõi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã phối hợp với ngư dân thuê máy móc, mua bạt để kéo con cá vào bờ, chôn cất theo phong tục địa phương.
Theo tập quán của cư dân miền biển, cá voi thường được người dân tôn kính gọi là "cá Ông". Khi cá voi dạt vào bờ, chính quyền và ngư dân địa phương thường tổ chức an táng chu đáo theo phong tục truyền thống.
