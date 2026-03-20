Xác cá voi dài khoảng 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

Thứ sáu, 15:50 20/03/2026 | Xã hội
GĐXH - Người dân ven biển xã Hải Châu, Nghệ An vừa phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m dạt vào gần bờ trong tình trạng phân hủy. Chính quyền địa phương đang phối hợp với ngư dân thuê máy móc, chuẩn bị vật dụng cần thiết để đưa cá vào bờ, xử lý và chôn cất theo phong tục.

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An xác nhận, người dân vừa phát hiện xác một con cá voi lớn dạt vào khu vực bờ biển xóm Phú Thành.

Xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển Nghệ An gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.
Xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển Nghệ An gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Cá voi dài khoảng 10m dạt vào bờ biển Nghệ An. Ảnh: D.C.

Thời điểm được phát hiện, xác cá voi nổi trên mặt nước gần bờ, đã trong tình trạng phân hủy. Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều người dân sống gần khu vực bãi biển đến theo dõi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã phối hợp với ngư dân thuê máy móc, mua bạt để kéo con cá vào bờ, chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo tập quán của cư dân miền biển, cá voi thường được người dân tôn kính gọi là "cá Ông". Khi cá voi dạt vào bờ, chính quyền và ngư dân địa phương thường tổ chức an táng chu đáo theo phong tục truyền thống.

Xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển Nghệ An gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.Xác cá voi 'khủng' trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

GĐXH - Xác cá voi dài khoảng 4m, nặng 300kg, trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị trong tình trạng phân hủy nặng.

Xác cá voi gần 8 tấn, dài hơn 11 mét trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Xác cá voi gần 8 tấn, dài hơn 11 mét trôi dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Hai xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác cá voi 'khủng' trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác cá voi khổng lồ, nặng hàng tấn dạt bờ biển Nghệ An

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.

Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?

GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.

Phương thức tuyển sinh 2026 và danh sách các trường công an nhân dân đầy đủ nhất

GĐXH - Để các thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những phương thức tuyển sinh và danh sách các trường Công an nhân dân (CAND) để các thí sinh tham khảo.

Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

GĐXH - Vụ việc tài xế Grab tự ý phát tán video hành khách lên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh cãi cá nhân, mà đã trở thành "ca lâm sàng" điển hình phản ánh khoảng cách lớn giữa quy định pháp lý và nhận thức thực tế của cộng đồng sau ba tháng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực.

Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc Ninh

GĐXH - Sau 45 phút khẩn trương cứu nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng, kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.

Phân biệt Ô tô con Pickup và Ô tô tải Pickup: Những điều chủ xe nhất định phải biết

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố hướng dẫn chi tiết cách phân loại xe Pickup dựa trên các thông số kỹ thuật cốt lõi, giúp chủ xe nắm rõ niên hạn sử dụng và các quy định lưu thông đặc thù.

Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
