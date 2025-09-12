Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc
Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.
Theo SciTech Daily, một loài động vật có vú mới vừa được xác định từ một hóa thạch được khai quật bên bờ biển vùng Wadawurrung, ban Victoria - Mỹ. Nó được xác định là một con cá voi cổ đại và thuộc một loài chưa từng được biết đến trên thế giới.
Loài mới được đặt tên là Janjucetus dullardi và có biệt danh "cá voi cá mập", trông giống như sinh vật lai tạp từ 2 loài này.
Biệt danh "cá mập - cá voi" xuất phát từ ngoại hình đáng sợ của con cá voi cổ đại cũng như cách mà nó tung hoành trong đại dương 25-26 triệu năm trước.
Theo nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Victoria (Úc), cá voi Janjucetus dullardi sở hữu đôi mắt to, mõm ngắn, một hàm răng sắc nhọn nguy hiểm. Nó khá nhỏ, dài chỉ 3 m, nhưng chính yếu tố này đem lại thuận lợi cho việc săn mồi.
Các đặc điểm này cho thấy nó từng là một mối đe dọa lớn đối với các sinh vật cư ngụ tại vùng biển nông ấm áp ở khu vực Victoria cổ đại.
Mặt dù sở hữu hình dạng đáng sợ, nhưng con cá voi quái thú này lại là một trong những họ hàng xa xưa nhất của cá voi tấm sừng, một loài ăn lọc khổng lồ và hiền lành ngày nay.
Viết trên tạp chí khoa học Zoological Journal of the Linnean Society, các tác giả cho hay mẫu vật được khai quật ở Úc là một con cá voi "vị thành niên", chỉ dài hơn 2 m. Chiều dài khoảng 3 m nói trên mà các nhà khoa học đưa ra là chiều dài ước tính của những con trưởng thành thuộc loài này.
Kết quả quét microCT tiên tiến cũng tiết lộ các cấu trúc tinh tế bên trong xương tai của con cá voi, cho thấy nó có khả năng định hướng dưới đại dương rất tốt, ủng hộ thêm lập luận nó là một kẻ săn mồi nguy hiểm.
"Hóa thạch này mở ra một cánh cửa về cách cá voi cổ đại phát triển và thay đổi, cũng như quá trình tiến hóa định hình cơ thể chúng khi chúng thích nghi với cuộc sống dưới biển" - TS Enrich Fitzgerald từ Viện Nghiên cứu Bảo tàng Victoria, tác giả chính, cho biết.
Vùng biển mà sinh vật này từng cư ngụ cũng là cái nôi của một số loài cá voi kỳ lạ nhất trong lịch sử.
