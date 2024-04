Xe khách chở 22 người bị lật sau va chạm với ô tô đầu kéo

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết vào 4h45 cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô đầu kéo.

Vào thời điểm trên, ông Trần Minh Tuấn (40 tuổi, trú ở tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách mang biển số 18B-017.12 chạy hướng bắc - nam đến địa điểm trên bất ngờ tông vào xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Hằng).

Sau va chạm, xe khách bị lật nghiêng bên lề đường, lái xe Tuấn bị thương, 22 hành khách trên xe may mắn thoát nạn, được người dân hỗ trợ rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.