Suýt mất tiền vì quen bạn trai trên mạng

Thông tin từ Công an xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), đơn vị vừa nhận được trình báo của chị N.T.L. (SN 1979 trú tại xã An Dũng) về việc nhờ xác minh một tài khoản lạ có tên nước ngoài có phải là lừa đảo không?

Những tin nhắn giữa chị L. và Mark Henry

Chị L. cho biết, cuối tháng 3/2025, chị nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ. Người này khẳng định mình là người gốc Hà Lan, có tên Mark Henry.

Ban đầu, Mark Henry chỉ chào hỏi xã giao. Càng về sau, anh ta càng tỏ ra quan tâm một cách đặc biệt. Mỗi sáng, Henry nhắn tin chúc chị L. một ngày tốt lành, mỗi tối lại gửi những lời ngọt ngào, ân cần như thể họ đã thân thiết từ lâu.

Để tạo sự đồng điệu, Henry khéo léo hỏi thăm về cuộc sống của chị L. Khi biết chị đã ly hôn, hai người con đều trưởng thành và đi làm xa, chỉ còn một mình cô đơn, hắn càng tỏ ra thấu hiểu. Hắn kể về hoàn cảnh của mình, một doanh nhân thành đạt nhưng bất hạnh trong hôn nhân, vợ đã qua đời từ lâu, một mình nuôi con gái. Dù có tiền, có địa vị, Henry vẫn nói rằng vẫn luôn thấy trống trải vì chẳng có ai để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Những lời tâm sự ấy khiến chị L. rung động.

Sau hơn một tuần trò chuyện, Mark Henry bắt đầu nhắc đến chuyện muốn gặp chị. Hắn nói rằng đã yêu chị từ những tin nhắn, muốn lo lắng và chăm sóc cho chị, muốn bù đắp những năm tháng cô đơn mà chị đã trải qua.

Để thể hiện tấm lòng của mình, Henry bảo rằng hắn đã chuẩn bị một món quà lớn gửi cho chị kèm tin nhắn: “Anh cần em trong cuộc đời này như một nữ hoàng, một người trong trái tim anh”. Rồi những tấm hình những lọ nước hoa hiệu Gucci, GIO, những chiếc túi xách đắt tiền hàng “Hơ mẹt, LV”… lần lượt được Herry gửi tặng qua tin nhắn cho chị L với giọng điệu “Anh hy vọng em sẽ thích nó”.

Cán bộ công an xã giải thích giúp chị L. tránh bị lừa đảo.

Chị L. ban đầu rất vui mừng nhưng rồi đến ngày nhận hàng, Mark Henry nói với chị rằng, theo quy định hải quan quốc tế, chị cần phải đóng một khoản phí 70 triệu đồng để nhận được gói hàng này. Hắn nhấn mạnh rằng đây chỉ là quy trình thủ tục và sau khi hàng được giao, chị không chỉ nhận lại số tiền này mà còn có cả tình yêu của hắn.

Chị L lúc này bắt đầu lo lắng. 70 triệu không phải số tiền nhỏ. Chị chưa có sẵn số tiền này, nhưng cũng không muốn đánh mất món quà từ người đàn ông mình tin tưởng. Một chút hoài nghi xuất hiện, khiến chị quyết định đến nhờ công an xã xác minh xem tài khoản “Mark Henry” có đáng tin không.

Tại đây, cán bộ công an xã giải thích đó là hành vi lừa đảo và tuyên truyền cho chị L. các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi được giải thích, chị L. bàng hoàng nhận ra mình đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Công an xã hướng dẫn chị cách nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng, đồng thời yêu cầu chị tuyệt đối không chuyển tiền, xóa liên lạc và hủy kết bạn với tài khoản trên.

