Xuất hiện ngân hàng tung lãi suất 9,6%/năm khi gửi tiết kiệm 10 triệu đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngân hàng tung lãi suất 8,6%/năm khi gửi tiết kiệm 10 triệu đồng

Gửi từ 10 triệu đồng có thể hưởng lãi suất lên tới 9,6%/năm





Thông tin từ Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, BVBank triển khai chương trình cộng thêm tới 1,9%/năm cho khách hàng cá nhân mới gửi tiết kiệm qua ứng dụng ngân hàng số. Khoản gửi được áp dụng có kỳ hạn 6 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, số tiền từ 10 triệu đồng.

Khách hàng đáp ứng điều kiện nhận mã e-voucher để hưởng lãi suất cộng thêm. Với mức niêm yết trực tuyến kỳ hạn 6 tháng là 6,7%/năm, tổng mức hưởng có thể đạt 8,6%/năm.

Tại Cake by VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu được cộng thêm 2,2%/năm trong chương trình kéo dài đến hết ngày 31/10/2026. Ưu đãi áp dụng cho tiền gửi tiêu chuẩn và tiền gửi tích lũy trên ứng dụng CAKE BANK, số tiền tối thiểu 100.000 đồng, kỳ hạn 6–13 tháng và không tất toán trước hạn.

Với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất thông thường ở kỳ hạn 6–9 tháng là 7,2%/năm, sau cộng ưu đãi đạt 9,4%/năm. Kỳ hạn 10–13 tháng có mức niêm yết 7,4%/năm, đưa tổng mức hưởng lên 9,6%/năm khi đủ điều kiện.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi đầu kỳ, cuối kỳ, hằng tháng hoặc hằng quý. Mức hưởng cụ thể cần được đối chiếu theo phương thức nhận lãi của khoản gửi.

VPBank cũng có chương trình cộng thêm tới 2,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 1 triệu đến 300 triệu đồng, kỳ hạn 1–24 tháng, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng thuộc danh sách đủ điều kiện do ngân hàng xác định. Mức hưởng thực tế phụ thuộc lãi suất của sản phẩm, kỳ hạn và mức cộng thêm được áp dụng, có thể vượt 8,5%/năm.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 300 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

10 triệu đồng x 9,6%/12 x 12 = 960 nghìn đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.