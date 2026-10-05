Lãi suất ngân hàng tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank mới nhất: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

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Lãi suất ngân hàng tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank mới nhất

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Theo An ninh tiền tệ, 4 ngân hàng thương mại lớn gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank đang duy trì biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân với mức cao nhất 6%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn, Agribank đang niêm yết lãi suất nhỉnh hơn 3 ngân hàng còn lại. Trong khi đó, từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có xu hướng thu hẹp.

Lãi suất Agribank

Tại Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng hiện được niêm yết ở mức 2,6%/năm. Các kỳ hạn từ 3-5 tháng có lãi suất 2,9%/năm.

Với kỳ hạn từ 6-11 tháng, Agribank áp dụng mức lãi suất 4%/năm. Các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng cùng được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại Agribank hiện là 6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất Vietcombank

Tại Vietcombank, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,4%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng có lãi suất 3,5%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank niêm yết mức 5,9%/năm. Lãi suất cao nhất 6%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, Vietcombank đang niêm yết lãi suất 5,3%/năm cho các kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng.

Lãi suất BIDV

Tại BIDV, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng ở mức 2,4%/năm.

Các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được niêm yết ở mức 3,5%/năm. Khách hàng gửi kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng được hưởng lãi suất 5,9%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại BIDV là 6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất Vietinbank

Trong khi đó, VietinBank đang áp dụng lãi suất 2,1%/năm đối với tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; từ 3 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 2,4%/năm.

Các khoản tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được hưởng lãi suất 3,5%/năm. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, lãi suất ở mức 5,9%/năm.

VietinBank áp dụng mức 6%/năm cho tiền gửi từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, kỳ hạn 36 tháng và trên 36 tháng.

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, cả Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank đều đang niêm yết mức lãi suất 5,9%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại cả 4 ngân hàng đều đạt 6%/năm, song kỳ hạn áp dụng có sự khác nhau.

Đáng chú ý, ở một số kỳ hạn ngắn, Agribank đang có mức lãi suất cao hơn 3 ngân hàng còn lại. Chẳng hạn, kỳ hạn 6 tháng tại Agribank ở mức 4%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng niêm yết 3,5%/năm.

Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Theo công thức tính tiền lãi tiết kiệm:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 x số tháng gửi.

Với khoản tiền 400 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng, cả 4 ngân hàng hiện cùng áp dụng lãi suất 5,9%/năm.

Số tiền lãi dự kiến:

400 triệu đồng x 5,9%/12 x 12 tháng = 23,6 triệu đồng.

Theo Lao động, như vậy, sau 1 năm, khách hàng gửi 400 triệu đồng có thể nhận khoảng 23,6 triệu đồng tiền lãi nếu lựa chọn hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Tổng số tiền gốc và lãi khi đáo hạn đạt khoảng 423,6 triệu đồng.

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 23,6 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng và 48 triệu đồng sau 24 tháng nếu hưởng lãi cuối kỳ. Bảng: AI

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, khách hàng có thể nhận khoảng 23,6 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng và 48 triệu đồng sau 24 tháng nếu hưởng lãi cuối kỳ. Bảng: AI

Nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, mức lãi suất 6%/năm hiện được cả Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank áp dụng.

Số tiền lãi dự kiến:

400 triệu đồng x 6%/12 x 24 tháng = 48 triệu đồng.

Sau 24 tháng, khách hàng có thể nhận tổng cộng khoảng 448 triệu đồng, gồm 400 triệu đồng tiền gốc và 48 triệu đồng tiền lãi.

Sự chênh lệch đáng chú ý xuất hiện ở kỳ hạn 6 tháng. Agribank hiện niêm yết lãi suất 4%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng áp dụng mức 3,5%/năm.

Nếu gửi 400 triệu đồng tại Agribank trong 6 tháng với mức lãi suất 4%/năm, khách hàng có thể nhận khoảng 8 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, với mức lãi suất 3,5%/năm tại Vietcombank, BIDV và VietinBank, khoản tiền 400 triệu đồng gửi trong 6 tháng mang về khoảng 7 triệu đồng tiền lãi. Chênh lệch giữa hai mức lãi suất tương ứng khoảng 1 triệu đồng.