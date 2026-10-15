Lời khuyên cho người đang băn khoăn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 3, 6 hay 12 tháng

Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm online an toàn, lãi tốt GĐXH - Gửi tiết kiệm online là hình thức gửi tiền an toàn nếu khách hàng chọn ngân hàng uy tín và làm theo hướng dẫn về bảo mật của ngân hàng.

Gửi 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng khác nhau ở đâu?

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Theo Phụ nữ mới, điểm khác biệt đầu tiên là thời gian bạn cam kết gửi tiền tại ngân hàng. Với kỳ hạn 3 tháng, bạn sẽ đến ngày đáo hạn sau 3 tháng; tương tự với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Chẳng hạn, nếu gửi tiền vào tháng 1, khoản gửi kỳ hạn 3 tháng sẽ đáo hạn vào khoảng tháng 4, kỳ hạn 6 tháng vào khoảng tháng 7 và kỳ hạn 12 tháng vào khoảng tháng 1 năm sau. Ngày đáo hạn thực tế sẽ theo thông tin ngân hàng ghi nhận khi mở khoản gửi.

Kỳ hạn càng ngắn, bạn càng sớm có thể nhận lại tiền gốc và lãi để quyết định gửi tiếp hay sử dụng cho việc khác. Ngược lại, kỳ hạn dài giúp bạn giữ khoản tiền đó trong thời gian lâu hơn mà không cần mở khoản gửi mới sau mỗi vài tháng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa kỳ hạn 12 tháng luôn tốt hơn kỳ hạn 3 tháng. Mức lãi suất áp dụng còn tùy ngân hàng và sản phẩm tiền gửi tại thời điểm mở sổ.

Cùng gửi 100 triệu đồng, tiền lãi khác nhau thế nào?

Để dễ hình dung, giả sử bạn có 100 triệu đồng và gửi tiết kiệm với các mức lãi suất giả định như sau:

Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 3,5%/năm: tiền lãi khoảng 875.000 đồng.

Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 4,5%/năm: tiền lãi khoảng 2,25 triệu đồng.

Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 5%/năm: tiền lãi khoảng 5 triệu đồng.

Các mức lãi suất trên chỉ dùng để minh họa cách tính, không phải lãi suất hiện hành của một ngân hàng cụ thể. Tiền lãi được tính theo công thức: số tiền gửi × lãi suất năm × số tháng gửi / 12, với giả định giữ tiền đủ kỳ hạn.

Nhìn vào ví dụ, khoản gửi 12 tháng nhận được nhiều tiền lãi hơn vì vừa có mức lãi suất giả định cao hơn, vừa được tính lãi trong thời gian dài hơn. Nhưng nếu các ngân hàng áp dụng mức lãi suất khác nhau, hoặc lãi suất thay đổi khi bạn gửi lại sau mỗi kỳ hạn, kết quả có thể khác.

Vì vậy, khi so sánh các kỳ hạn, bạn nên xem mức lãi suất thực tế của từng lựa chọn và số tiền lãi nhận được khi giữ khoản gửi đến ngày đáo hạn.

Nên chọn kỳ hạn 3, 6 hay 12 tháng?

Nếu đang dành tiền cho một mục tiêu gần, chẳng hạn chuẩn bị học phí, đi du lịch hoặc mua sắm trong vài tháng tới, bạn có thể cân nhắc kỳ hạn 3 tháng hoặc 6 tháng để dễ sắp xếp thời gian sử dụng tiền.

Nếu có một khoản tiền chưa cần dùng trong khoảng một năm và muốn biết trước số tiền lãi khi đến hạn, kỳ hạn 12 tháng cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Điều quan trọng là bạn cần chắc chắn mình có thể giữ khoản tiền đó đến ngày đáo hạn hoặc đã hiểu rõ điều kiện rút trước hạn.

Bạn cũng không nhất thiết phải gửi toàn bộ tiền vào cùng một kỳ hạn. Chẳng hạn, nếu có 100 triệu đồng, bạn có thể giữ một phần làm khoản dự phòng dễ tiếp cận, phần còn lại chia thành các khoản gửi có kỳ hạn khác nhau. Cách này giúp bạn có những khoản tiền đáo hạn ở các thời điểm khác nhau, thay vì phải rút trước hạn toàn bộ khi phát sinh nhu cầu.

Cuối cùng, chọn kỳ hạn nào không chỉ phụ thuộc vào mức lãi suất cao hay thấp. Hãy cân nhắc thời điểm cần dùng tiền, số tiền lãi dự kiến và điều kiện rút trước hạn. Một khoản gửi phù hợp là khoản tiền vừa đáp ứng mục tiêu tích lũy, vừa không khiến bạn bị động khi cần sử dụng.

Tóm lại, theo Thời báo Ngân hàng, gửi tiết kiệm 3, 6 tháng hay 1 năm đều có ưu điểm riêng. Điều quan trọng là người gửi cần cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng tiền, mức độ linh hoạt mong muốn và mục tiêu tài chính trong tương lai để lựa chọn kỳ hạn phù hợp nhất, qua đó sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả và an toàn.