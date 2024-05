10 thực phẩm làm chậm lão hóa sau tuổi 40

Tuổi 40 là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu thiết lập những thói quen lành mạnh để bạn có thể thực hiện những thay đổi này trong những năm tháng sau này của cuộc đời. Sau khi bước qua tuổi 40, cơ thể thường trải qua nhiều thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong, đây là một trải nghiệm khó chịu vì lão hóa thường đồng nghĩa với nguy cơ của nhiều bệnh.

Ngoài ra, cơ thể bắt đầu trải qua những thay đổi tự nhiên ở độ tuổi 40, chẳng hạn như mất khối lượng cơ, thay đổi hormone liên quan đến mãn kinh, thay đổi chiều cao liên quan đến thay đổi xương và cơ. Rất may, có những "siêu" thực phẩm giúp làm chậm quá trình này khi ăn thường xuyên.



Lauren Manaker - c huyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại Thành phố New York (Hoa Kỳ), tác giả cuốn sách The First Time Mom's , cho biết: Mặc dù siêu thực phẩm rất tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn uống của bạn bất cứ lúc nào nhưng vẫn có những lựa chọn cụ thể chứa các chất dinh dưỡng liên quan đến việc làm chậm quá trình lão hóa.

1. Quả việt quất làm chậm quá trình lão hóa

Quả mọng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn nên ăn khi có tuổi.

Chuyên gia dinh dưỡng Mary Sabat được cấp phép tại Hoa Kỳ cho biết, quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là flavonoid , giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm . Đây cũng là 2 nguyên nhân chủ yếu gây ra các triệu chứng của lão hóa.

Tiến sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép, tác giả và phát ngôn viên có trụ sở tại Thành phố New York cho biết: Tiêu thụ thường xuyên quả việt quất hỗ trợ sức khỏe não bộ , góp phần trì hoãn quá trình lão hóa nhận thức. Những quả mọng này đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ , bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác do hàm lượng chất chống oxy hóa cao , đặc biệt là flavonoid.

2. Dâu tây hỗ trợ lão hóa lành mạnh

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật, đây là những thành phần khiến cho dâu tây trở thành siêu thực phẩm với đặc tính chống lão hóa.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer , việc bổ sung đủ vitamin C giúp bảo vệ khỏi sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Chuyên gia Manaker cho biết, một số dữ liệu cho thấy rằng ăn quả mọng hơn 2 lần một tuần có thể trì hoãn quá trình lão hóa nhận thức tới 2,5 năm . Dâu tây cũng giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như ung thư .

3. Quả bơ giàu chất béo lành mạnh

Một trong những siêu thực phẩm tốt nhất nên ăn cho làn da là quả bơ.

Nghiên cứu cho thấy nhiều người bắt đầu mất đi độ đàn hồi trên da, đôi khi nhận thấy các dấu hiệu lão hóa da ngay từ độ tuổi 25. Điều này là do khi chúng ta già đi, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen, kém đàn hồi hơn, ảnh hưởng đến kết cấu và sự trẻ trung của làn da. Những thay đổi này là tự nhiên và không có gì đáng lo ngại nhưng nếu bạn đang tìm kiếm những cách lành mạnh để cải thiện độ đàn hồi đó thì chế độ ăn uống có thể giúp ích.

Theo chuyên gia Sabat, một trong những siêu thực phẩm tốt nhất nên ăn cho làn da là quả bơ. Bơ rất giàu chất béo lành mạnh, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn, giúp nuôi dưỡng làn da và giảm viêm , thúc đẩy vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Tiến sĩ Lisa Young cho biết thêm, cùng với chất béo lành mạnh, bơ còn chứa vitamin E có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và giúp tăng cường sức khỏe làn da bằng cách phục hồi làn da bị tổn thương, tăng sản xuất collagen.

4. Hạnh nhân giàu vitamin E

Hạnh nhân rất giàu vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da.

Nói về làn da trẻ trung, Sabat còn đưa hạnh nhân vào danh sách siêu thực phẩm tốt nhất cho quá trình lão hóa. Chuyên gia giải thích: Hạnh nhân rất giàu vitamin E , một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phytotherapy Research , những phụ nữ sau mãn kinh ăn hạnh nhân như một món ăn nhẹ hàng ngày đã nhận thấy trung bình kích thước và cường độ nếp nhăn trên da của họ giảm nhiều hơn.

5. Quả lựu giàu chất chống oxy hóa

Quả lựu mang lại những lợi ích chống oxy hóa tuyệt vời, tốt cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Lựu là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, cải thiện sức khỏe não bộ và nhận thức, đồng thời giúp bảo vệ làn da trong quá trình lão hóa. Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, giảm viêm, thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện kết cấu và độ đàn hồi của da.

6. Nghệ có đặc tính chống viêm

Nghệ là một siêu thực phẩm có liên quan đến lợi ích chống lão hóa.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecules cho thấy kết quả tích cực khi sử dụng nghệ như một chất bổ sung cho nam giới trung niên và phụ nữ sau mãn kinh, lưu ý rằng nghệ có tác dụng bảo vệ mạnh mẽ chống lại tổn thương do stress oxy hóa.

Chuyên gia Sabat cho biết thêm rằng, nghệ có chứa một hợp chất gọi là curcumin, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh , giúp bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác, tăng cường sức khỏe tổng thể cũng như tuổi thọ.

7. Hạt dẻ cười giàu chất chống oxy hóa

Hạt dẻ cười chứa các chất chống oxy hóa, ảnh hưởng tích cực đến quá trình lão hóa tế bào.

Theo chuyên gia Manaker giải thích, các gốc tự do tấn công các tế bào cơ thể khỏe mạnh và tổn thương này được cho là góp phần gây ra chứng viêm và tích tụ stress oxy hóa. Nói chung, điều này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào, đồng thời đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy các tình trạng sức khỏe mạn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư.

Các chuyên gia y tế khuyến nghị thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi tổn thương gốc tự do trong cơ thể.

Hạt dẻ cười là một trong những loại thực phẩm được biết là giúp chống lại các gốc tự do này nhờ khả năng chống oxy hóa của chúng. Hạt dẻ cười cũng chứa lutein, một loại caroten chống oxy hóa giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt.

Một nghiên cứu do Đại học Cornell (New York, Hoa Kỳ) thực hiện đã được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy hạt dẻ cười có khả năng chống oxy hóa tương đối cao, tương tự với các loại siêu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như quả việt quất, quả lựu,...

8. C á hồi là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời

Cá hồi giàu acid béo omega-3 giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một siêu thực phẩm tuyệt vời khác giúp làm chậm quá trình lão hóa là cá hồi cũng như nhiều loại cá béo khác. Tiến sĩ Young cho biết, cá hồi là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời, một chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì khối lượng cơ bắp và đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi. Cá hồi cũng giàu acid béo omega-3, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology cho thấy những người ở độ tuổi 40, 50 có tế bào hồng cầu chứa hàm lượng omega-3 cao hơn có chức năng nhận thức và cấu trúc não tổng thể tốt hơn so với những người có lượng omega-3 thấp hơn.

9. Cà chua giúp chống lại các gốc tự do gây ra lão hóa

Cà chua chứa lượng lycopene cao giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Theo Tiến sĩ Young, cà chua là siêu thực phẩm quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa. Một số loại thực phẩm màu đỏ, chẳng hạn như cà chua, có chứa chất chống oxy hóa lycopene, giúp chống lại các gốc tự do gây ra lão hóa. Lycopene, một hợp chất thực vật cũng được tìm thấy trong dưa hấu và bưởi hồng, được biết đến với vô số lợi ích cho sức khỏe.

Cùng với việc chống lại các gốc tự do, lượng lycopene cao đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm nguy cơ đột quỵ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

10. Các loại rau xanh lá cây đậm

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina rất giàu vitamin E và K, ngăn ngừa mất trí nhớ, làm chậm lão hóa.

Trong một nghiên cứu do Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ công bố, người ta kết luận rằng một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có liên quan đến sự suy giảm nhận thức ít liên quan đến tuổi tác hơn, không chỉ vì hàm lượng vitamin K mà còn vì các hợp chất thực vật chống oxy hóa như lutein, beta carotene và mức độ dinh dưỡng của chúng như folate, nitrat.

Các loại rau lá xanh đậm không chỉ giúp ích cho sức khỏe nhận thức của bạn khi già đi mà theo Tiến sĩ Young, những loại rau xanh này có chứa carotenoids, giúp bảo vệ mắt chống lại tổn thương do oxy hóa, đặc biệt rau bina cũng rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin A và C giúp bảo vệ trái tim .