100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích
Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.
Sáng 18/11, nhiều lực lượng ở xã La Lay (Quảng Trị) tiếp tục tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị nước cuốn mất tích trưa 17/11 khi cố tình băng qua cầu tràn lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết. Hiện nước rút, chiếc xe đầu kéo được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét, tuy nhiên tài xế không có trên xe.
Lãnh đạo UBND xã La Lay cho hay, gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay triển khai tìm kiếm tài xế mất tích.
Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay) ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng nội địa lợi dụng trời mưa to, tự ý lách qua vị trí đặt barie cảnh báo và đi vào giữa cầu tràn trong điều kiện nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60 cm.
Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Lúc này, tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.
Tuy nhiên, đến khoảng 12h25 cùng ngày, chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét và cuốn theo tài xế mất tích.
Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đang triển khai 03 tổ chốt/6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm và 02 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm tài xế bị nước lũ cuốn trôi.
