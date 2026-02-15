Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm
GĐXH - Theo dự báo tử vi năm Bính Ngọ 2026, có 4 con giáp được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ, tài lộc bất ngờ đảo chiều, mở ra một năm mới rủng rỉnh tiền bạc.
Con giáp Dần: Tài lộc bứt phá, càng xông pha càng hái ra tiền
Đứng đầu bảng vàng tài lộc dịp Tết năm nay chính là con giáp Dần. Mang trong mình khí chất mạnh mẽ, quyết đoán của chúa sơn lâm, người tuổi Dần vốn không quen cúi đầu trước khó khăn.
Sau một năm cũ có phần thử thách, bước sang Tết Bính Ngọ, mọi vướng mắc như được tháo gỡ đồng loạt.
Vận khí của năm Ngọ tạo thế "tam hợp" cát lợi, giúp tuổi Dần như được tiếp thêm sức bật để bứt phá mạnh mẽ.
Ngay từ những ngày đầu năm, công việc của con giáp Dần đã có dấu hiệu hanh thông rõ rệt.
Những kế hoạch tưởng chừng bế tắc bất ngờ tìm được lối ra, cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác tốt tự nhiên xuất hiện đúng lúc.
Đặc biệt, với người làm kinh doanh hay đầu tư, trực giác nhạy bén sẽ phát huy tối đa, giúp con giáp Dần nhìn ra cơ hội trong cả những tình huống rủi ro.
Tiền bạc vì thế không đến một cách nhỏ giọt mà có xu hướng tăng trưởng đều và nhanh, tạo nền tảng tài chính vững vàng cho cả năm.
Con giáp Tỵ: Giàu lên bằng trí tuệ, lộc tiền bền vững dài lâu
Tuổi Tỵ bước vào năm 2026 với phong độ ổn định và sự thăng hoa về tư duy tài chính. Giữa không khí sôi động của dịp Tết, người tuổi Tỵ vẫn giữ được sự tỉnh táo và điềm tĩnh hiếm có.
Họ không vội vàng chạy theo trào lưu, càng không đầu tư theo cảm xúc nhất thời, mà luôn âm thầm quan sát, phân tích và chờ đúng thời điểm để ra quyết định.
Chính sự khôn ngoan này giúp con giáp Tỵ tránh được những cú "sập bẫy" tài chính thường thấy đầu năm, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời lớn từ các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán hoặc đầu tư dài hạn.
Tài lộc của con giáp Tỵ trong năm Bính Ngọ không đến ồ ạt nhưng chắc chắn, mang tính tích lũy và bền vững.
Đây là kiểu giàu khiến người khác nể phục, bởi nó được xây dựng từ trí tuệ và tầm nhìn dài hạn chứ không phải may mắn nhất thời.
Con giáp Ngọ: Năm tuổi nhưng không xui, càng dấn thân càng dễ phát tài
Nhiều người lo ngại "năm tuổi" sẽ nhiều trắc trở, nhưng với con giáp Ngọ trong năm Bính Ngọ 2026, điều này lại hoàn toàn ngược lại.
Đây là thời điểm vận khí đồng điệu, giúp người tuổi Ngọ như cá gặp nước.
Sự phóng khoáng, nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ dám làm của họ cực kỳ phù hợp với năng lượng của năm mới.
Ngay trong dịp Tết, con giáp Ngọ đã có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng xã giao lại có thể trở thành bàn đạp cho các cơ hội làm ăn, hợp tác hoặc nghề tay trái sinh lời tốt.
Quý nhân của con giáp Ngọ thường xuất hiện thông qua bạn bè, đối tác hoặc những mối quan hệ mới hình thành đầu năm.
Chỉ cần đủ nhanh nhạy và quyết đoán, con giáp Ngọ hoàn toàn có thể biến năm tuổi thành năm "bội thu", tiền bạc và danh tiếng cùng lúc thăng hoa.
Con giáp Mùi: Lộc đến từ sự tử tế, tiền tài an nhiên mà đủ đầy
Khép lại danh sách may mắn là tuổi Mùi - con giáp hưởng lợi lớn nhờ thế "nhị hợp" với năm Ngọ.
Không ồn ào, không phô trương, vận may của con giáp Mùi trong năm 2026 đến một cách âm thầm nhưng bền bỉ.
Sự kiên trì, trách nhiệm và lòng thiện lương mà họ tích lũy suốt thời gian qua bắt đầu cho quả ngọt ngay từ dịp Tết.
Trong công việc, con giáp Mùi dễ được cấp trên ghi nhận bằng những khoản thưởng, tăng thu nhập hoặc cơ hội mới bất ngờ.
Đáng chú ý, quý nhân của con giáp Mùi lại thường nằm trong chính gia đình hoặc những mối quan hệ thân thiết, sẵn sàng hỗ trợ đúng lúc để giúp họ tháo gỡ khó khăn.
Tài lộc của con giáp Mùi không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở cảm giác an yên, đủ đầy và hạnh phúc, khiến năm mới trở nên nhẹ nhõm và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
4 con giáp đón tài khí dồi dào nhất 2026
Số phận có thể đã chia sẵn lá bài, nhưng người quyết định ván chơi vẫn là bạn. Tử vi chỉ mang tính định hướng, còn việc giàu lên hay không phụ thuộc vào sự chủ động và bản lĩnh của mỗi người.
Với 4 con giáp Dần, Tỵ, Ngọ và Mùi, dịp Tết Bính Ngọ 2026 chính là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội, giữ tâm sáng và hành động đúng lúc. Chúc bạn một năm mới túi tiền rủng rỉnh, gia đạo bình an và mọi sự hanh thông.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái NguyênĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dânĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biếtĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trảĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.
Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dảĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp càng đi qua năm tháng càng tích lũy được khối tài sản đáng nể. Khi tuổi đời tăng lên, họ sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, đất đai, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.
Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệĐời sống
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là cát lành. Người sinh vào những ngày này không chỉ tạo dựng thành tựu cho bản thân mà còn đặt nền móng thịnh vượng cho nhiều thế hệ sau.