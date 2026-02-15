Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ

Chủ nhật, 09:31 15/02/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.

Người sinh tháng 7 Âm lịch: Lấy chữ tín làm đầu, càng cho đi càng gặt hái

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ - Ảnh 1.

Cách sống rộng rãi giúp người sinh tháng 7 Âm lịch xây dựng được mạng lưới quan hệ bền vững. Ảnh minh họa

Người sinh vào tháng 7 Âm lịch nổi bật bởi sự trung thực và đáng tin cậy. Trong các mối quan hệ, họ luôn giữ chữ tín, cư xử hào sảng, bao dung với bạn bè và đồng nghiệp. 

Khi người khác gặp khó khăn, họ sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Chính cách sống rộng rãi ấy giúp người sinh tháng 7 Âm lịch xây dựng được mạng lưới quan hệ bền vững. 

Họ không thiếu bạn tốt, đối tác uy tín, càng làm việc càng được tin tưởng giao phó trọng trách. 

Bên cạnh đó, trí tuệ nhanh nhạy và năng lực nổi trội cũng giúp họ sớm tạo được chỗ đứng trong xã hội.

Nhờ nhân duyên sâu rộng, mỗi khi gặp trở ngại trong công việc hay kinh doanh, người sinh tháng 7 Âm lịch này thường có quý nhân xuất hiện đúng lúc. 

Sự nghiệp vì thế tiến triển đều đặn, thu nhập ngày một tăng, tiền bạc liên tục chảy về túi từ nhiều nguồn khác nhau.

Người sinh tháng 11 Âm lịch: Nhân cách tạo nên quý nhân, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ - Ảnh 2.

Cách đối nhân xử thế chừng mực giúp người sinh tháng 11 Âm lịch nhận được sự yêu mến và tin cậy từ xung quanh. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 11 Âm lịch thường có vẻ ngoài cuốn hút cùng tính cách chân thành, dễ gần. Họ sống đơn giản, hào phóng và luôn phân biệt rõ đúng sai. 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng không vội vàng phán xét người khác, nhờ đó tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc trong công việc.

Cách đối nhân xử thế chừng mực giúp người sinh tháng Âm lịch này nhận được sự yêu mến và tin cậy từ xung quanh. 

Họ thường được quý nhân nâng đỡ, từng bước được trọng dụng và dần trở thành người có vị thế trong tập thể.

Sự nghiệp của người sinh tháng 11 Âm lịch phát triển ổn định, suôn sẻ, ít sóng gió. 

Khi khó khăn xuất hiện, luôn có người sẵn sàng hỗ trợ để mọi việc được giải quyết êm đẹp. Cuộc sống vì thế cũng ngày càng viên mãn, mở ra tương lai đủ đầy và đáng mơ ước.

Người sinh tháng 2 Âm lịch: Sống tinh tế, nhân duyên mở lối làm ăn

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ - Ảnh 3.

Con đường phát triển của người sinh vào tháng 2 Âm lịch diễn ra khá êm đềm, bạn bè và các mối quan hệ mang đến không ít cơ hội mới. Ảnh minh họa

Người sinh vào tháng 2 Âm lịch thường trầm tính, nhạy cảm và rất tinh tế trong cách ứng xử. 

Họ luôn để ý đến cảm xúc của người khác, cân nhắc kỹ trước khi hành động để mọi việc vừa có lý, vừa có tình.

Những người này biết lựa chọn lối sống phù hợp với bản thân, hiếm khi làm mất lòng người khác. 

Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người và coi đó như một cách bồi đắp giá trị cho chính mình. Nhờ vậy, người sinh tháng 2 Âm lịch thường có nhân duyên tốt, được nhiều người quý trọng và sẵn lòng hỗ trợ.

Con đường phát triển của họ diễn ra khá êm đềm, bạn bè và các mối quan hệ mang đến không ít cơ hội mới. 

Biết trân trọng nhân duyên và nắm bắt thời cơ, người sinh tháng Âm lịch này ngày càng mở rộng quan hệ, việc làm ăn của gia đình cũng thuận lợi hơn theo thời gian.

Qua quá trình nỗ lực bền bỉ, họ tích lũy được tài sản đáng kể, dần thoát khỏi cảnh thiếu thốn và hướng tới cuộc sống sung túc, ổn định lâu dài.

Những tháng sinh Âm lịch có nhân duyên vượng phát

Nhìn chung, nhân duyên không chỉ là may mắn sẵn có mà còn là kết quả của cách sống và cách đối nhân xử thế mỗi ngày. 

Người sinh vào những tháng Âm lịch kể trên thường biết trân trọng chữ tín, giữ sự chân thành và sẵn sàng cho đi, vì thế mà càng đi xa càng gặp người tốt, càng làm ăn càng thuận lợi. 

Khi các mối quan hệ được vun đắp bền chặt, con đường tài lộc cũng tự nhiên rộng mở, mang đến cuộc sống đủ đầy và vững vàng hơn theo năm tháng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiếnTử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Cách sống quyết định tuổi thọ: Cụ bà 103 tuổi tiết lộ 2 điều khiến hàng triệu người tỉnh ngộ

Cách sống quyết định tuổi thọ: Cụ bà 103 tuổi tiết lộ 2 điều khiến hàng triệu người tỉnh ngộ

Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

Cùng chuyên mục

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi năm Bính Ngọ 2026, có 4 con giáp được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ, tài lộc bất ngờ đảo chiều, mở ra một năm mới rủng rỉnh tiền bạc.

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2

52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp càng đi qua năm tháng càng tích lũy được khối tài sản đáng nể. Khi tuổi đời tăng lên, họ sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, đất đai, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.

Xem nhiều

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Đời sống

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là cát lành. Người sinh vào những ngày này không chỉ tạo dựng thành tựu cho bản thân mà còn đặt nền móng thịnh vượng cho nhiều thế hệ sau.

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Đời sống
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống
Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top