100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất
Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, một kho hóa thạch vừa được khai quật ở Tây Bắc Canada cho thấy các loài động vật phức tạp đã xuất hiện trên Trái Đất sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây.
“Trong 3 tỉ năm, sự sống trên Trái Đất chủ yếu là vi sinh vật. Rồi đột nhiên, chúng ta có những loài động vật biển kỳ lạ, đủ lớn để có thể nhìn thấy và có khả năng thực hiện những hành vi mà chúng ta thấy quen thuộc ngày nay” - đồng tác giả Scott D. Evans từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ cho biết trên Live Science.
Các loài động vật đa bào phức tạp lần đầu tiên tiến hóa trong kỷ Ediacaran (635-541 triệu năm trước). Vào thời điểm này, Bắc Mỹ là một phần của lục địa cổ đại Laurentia, tồn tại trước siêu lục địa Pangaea.
Các nhà khoa học trước đã chia các hóa thạch thời kỳ này thành 3 nhóm: Avalon (575-559 triệu năm trước) sống cố định ở vùng nước sâu, Biển Trắng (559- 550 triệu năm trước) đa dạng hơn và sống ở vùng nước nông hơn, Nama (550-538 triệu năm trước) là những động vật đầu tiên hình thành vỏ và xương.
Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra khoảng 100 hóa thạch là sinh vật thuộc quần xã Biển Trắng ở Canada. Chúng thuộc về nhiều loài, bao gồm 6 loài chưa được ghi nhận ở Bắc Mỹ trước đây.
Quan trọng hơn, chúng có niên đại sớm hơn từ 5-10 triệu năm so với mốc 559 triệu năm, mốc bắt đầu thời đại của sinh vật Biển Trắng.
So với Avalon, sinh vật Biển Trắng nổi bật với khả năng tự di chuyển và kiếm ăn, có cuộc sống thực sự đúng nghĩa "động vật", một bước tiến hóa cực kỳ quan trọng của sự sống Trái Đất.
Trong số các hóa thạch thú vị này có Dickinsonia, một sinh vật bầu dục dẹt, hấp thụ tảo qua mặt đáy; Funisia, một sinh vật hình ống và là bằng chứng lâu đời nhất về sinh sản hữu tính ở động vật; Kimberella, một loài động vật thân mềm sơ khai và là hóa thạch lâu đời nhất thể hiện tính đối xứng hai bên...
Đặc biệt hơn, sinh vật Biển Trắng nơi đây lại xuất hiện ở nơi từng là đại dương sâu thẳm.
"Chúng ta thường nghĩ đại dương sâu thẳm là một nơi tối tăm, khắc nghiệt. Nhưng thực tế nó cũng tương đối ổn định, với ít biến động về các yếu tố như nhiệt độ và oxy, vốn rất cần thiết cho động vật sinh tồn. Sự ổn định này có thể đã tạo ra những cơ hội quan trọng để hỗ trợ sự sống của động vật sơ khai" - nhà nghiên cứu Evans giải thích.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 métTiêu điểm - 22 giờ trước
Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.
"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồngTiêu điểm - 1 ngày trước
Mỗi ngày xuất xưởng 450.000 quả trứng, nhà máy hiện đại tại Trung Quốc đang biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD.
Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trongTiêu điểm - 2 ngày trước
Nghiên cứu này đã mở ra hướng đi không ngờ.
Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốtTiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện đặc biệt tại khu vực Cánh đồng Chum ở miền Bắc Lào.
Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giớiTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Elon Musk tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của giới siêu giàu khi sở hữu khối tài sản lên tới trên 1.000 tỉ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX
Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mìnhTiêu điểm - 3 ngày trước
Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này.
Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt kháchTiêu điểm - 3 ngày trước
Gần đây, phóng viên đã tiến hành điều tra ngầm và phanh phui loạt góc khuất tại nhiều khách sạn.
Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%Tiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.
Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏaTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết tin tài khoản có 19 tỷ đồng đền bù đất của mình không thể giao dịch.
Thứ kỳ lạ đang "nuôi quái vật" ở tâm thiên hà chứa Trái ĐấtTiêu điểm - 5 ngày trước
Một hệ thống kỳ lạ dường như đang cung cấp suất ăn khối lượng tương đương Trái Đất cho "quái vật" Sagittarius A* mỗi thập kỷ.
Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%Tiêu điểm
Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.