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100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất

Thứ sáu, 11:57 19/06/2026 | Tiêu điểm

Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, một kho hóa thạch vừa được khai quật ở Tây Bắc Canada cho thấy các loài động vật phức tạp đã xuất hiện trên Trái Đất sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây.

“Trong 3 tỉ năm, sự sống trên Trái Đất chủ yếu là vi sinh vật. Rồi đột nhiên, chúng ta có những loài động vật biển kỳ lạ, đủ lớn để có thể nhìn thấy và có khả năng thực hiện những hành vi mà chúng ta thấy quen thuộc ngày nay” - đồng tác giả Scott D. Evans từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ cho biết trên Live Science.

100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất - Ảnh 1.

Hệ sinh thái cổ đại hơn nửa tỉ năm trước ở vùng biển nay là Bắc Mỹ, nơi chứng kiến bước tiến hóa nhảy vọt của sự sống Trái Đất - Ảnh đồ họa: Alex Boersma

Các loài động vật đa bào phức tạp lần đầu tiên tiến hóa trong kỷ Ediacaran (635-541 triệu năm trước). Vào thời điểm này, Bắc Mỹ là một phần của lục địa cổ đại Laurentia, tồn tại trước siêu lục địa Pangaea.

Các nhà khoa học trước đã chia các hóa thạch thời kỳ này thành 3 nhóm: Avalon (575-559 triệu năm trước) sống cố định ở vùng nước sâu, Biển Trắng (559- 550 triệu năm trước) đa dạng hơn và sống ở vùng nước nông hơn, Nama (550-538 triệu năm trước) là những động vật đầu tiên hình thành vỏ và xương.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra khoảng 100 hóa thạch là sinh vật thuộc quần xã Biển Trắng ở Canada. Chúng thuộc về nhiều loài, bao gồm 6 loài chưa được ghi nhận ở Bắc Mỹ trước đây.

Quan trọng hơn, chúng có niên đại sớm hơn từ 5-10 triệu năm so với mốc 559 triệu năm, mốc bắt đầu thời đại của sinh vật Biển Trắng.

So với Avalon, sinh vật Biển Trắng nổi bật với khả năng tự di chuyển và kiếm ăn, có cuộc sống thực sự đúng nghĩa "động vật", một bước tiến hóa cực kỳ quan trọng của sự sống Trái Đất.

Trong số các hóa thạch thú vị này có Dickinsonia, một sinh vật bầu dục dẹt, hấp thụ tảo qua mặt đáy; Funisia, một sinh vật hình ống và là bằng chứng lâu đời nhất về sinh sản hữu tính ở động vật; Kimberella, một loài động vật thân mềm sơ khai và là hóa thạch lâu đời nhất thể hiện tính đối xứng hai bên...

Đặc biệt hơn, sinh vật Biển Trắng nơi đây lại xuất hiện ở nơi từng là đại dương sâu thẳm.

"Chúng ta thường nghĩ đại dương sâu thẳm là một nơi tối tăm, khắc nghiệt. Nhưng thực tế nó cũng tương đối ổn định, với ít biến động về các yếu tố như nhiệt độ và oxy, vốn rất cần thiết cho động vật sinh tồn. Sự ổn định này có thể đã tạo ra những cơ hội quan trọng để hỗ trợ sự sống của động vật sơ khai" - nhà nghiên cứu Evans giải thích.

Anh Thư
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