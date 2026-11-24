Từ sinh viên năm nhất đứng nhìn các anh chị khóa trên làm việc trong phòng thí nghiệm, Hồ Quỳnh Anh, sinh viên ngành Công nghệ sinh học dược - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từng bước tham gia nghiên cứu khoa học. Nữ sinh có công trình được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế, trải nghiệm môi trường nghiên cứu tại Đài Loan (Trung Quốc).

Mới đây, Hồ Quỳnh Anh xuất sắc trở thành một trong 20 gương mặt giành Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam. Giải thưởng dành cho nữ sinh theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ được vinh danh vì có công bố trên các tạp chí uy tín hoặc thành tích học tập tốt.

Hồ Quỳnh Anh (giữa) nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2026.

Từ làng gốm đến phòng thí nghiệm

Hồ Quỳnh Anh sinh ra và lớn lên tại làng gốm Kim Lan, nay thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội. Gia đình gắn bó với nghề gốm, từ nhỏ em quen với hình ảnh người thân làm việc với đất, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm. Nữ sinh cho rằng môi trường ấy phần nào hình thành tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và thói quen quan sát.

Thời phổ thông, Quỳnh Anh yêu thích các môn khoa học tự nhiên, từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Sinh học và một số hoạt động STEM. Những trải nghiệm này giúp em tiếp cận khoa học theo cách thực tế hơn, không chỉ qua kiến thức trong sách giáo khoa.

Khi tìm hiểu các ngành đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, em đặc biệt chú ý đến Công nghệ sinh học dược. Quỳnh Anh hứng thú với việc ứng dụng kiến thức sinh học vào nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính và phát triển sản phẩm phục vụ sức khỏe con người.

Năm 2023, Quỳnh Anh tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học ứng dụng, dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Quốc Trung. Em bắt đầu từ những thao tác cơ bản như chuẩn bị mẫu, tách chiết DNA, PCR và điện di. Nhiều kỹ thuật còn mới, nữ sinh phải quan sát, ghi chép và thực hành nhiều lần.

Quỳnh Anh nhớ nhất lần đầu tự tay chuẩn bị phản ứng chuỗi Polymerase, chạy máy và chờ kết quả. Khi những vạch băng xuất hiện trên gel, kiến thức từng học qua bài giảng trở nên gần gũi hơn.

“Em nghĩ mình cũng muốn được thử sức, thay vì chỉ học kiến thức trên lớp”, nữ sinh nhớ lại lý do bắt đầu nghiên cứu.

Tìm giá trị dược liệu từ cây xạ can

Trong những hướng nghiên cứu đã tiếp cận, đề tài mà Quỳnh Anh tâm huyết là đánh giá đa dạng di truyền và hàm lượng các hợp chất có giá trị dược liệu trong nguồn gene cây xạ can (Iris domestica).

Nghiên cứu đánh giá 22 mẫu nguồn gene xạ can, kết hợp các phương pháp chỉ thị phân tử để phân tích đa dạng di truyền với phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) nhằm định lượng các hợp chất, trong đó có Tectoridin và Irisflorentin.

Năm 2025, Quỳnh Anh thực tập khoảng hai tháng tại Viện Sinh học Phân tử, Academia Sinica, Đài Loan (Trung Quốc).

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nhận diện được sự đa dạng di truyền, đồng thời tìm ra những nguồn gen có tiềm năng về hàm lượng hoạt chất, phục vụ bảo tồn và khai thác hiệu quả hơn. Điều Quỳnh Anh quan tâm không chỉ là những dữ liệu riêng lẻ, mà còn là mối liên hệ giữa đặc điểm di truyền và giá trị hóa học của từng mẫu giống.

Với nữ sinh, nghiên cứu có ý nghĩa ở việc cung cấp thêm cơ sở dữ liệu để nhận diện, lựa chọn nguồn gene xạ can có giá trị, phục vụ định hướng bảo tồn, phát triển nguyên liệu dược liệu và các nghiên cứu tiếp theo.

“Đôi khi, việc cung cấp những dữ liệu khoa học đáng tin cậy để làm cơ sở cho các nghiên cứu và ứng dụng sau này cũng đã là một đóng góp quan trọng”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Trong kỳ thực tập tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2025, em tham gia nghiên cứu về tương tác giữa các vi khuẩn Stenotrophomonas indicatrix, tập trung vào vai trò của hệ thống tiết type IV (T4SS). Nữ sinh được tiếp cận các kỹ thuật như gene cloning, allelic exchange, PCR, điện di gel và kiểm tra các chủng vi khuẩn sau biến đổi di truyền.

Ngoài công việc trong phòng thí nghiệm, Quỳnh Anh tham gia các buổi gặp gỡ tại phòng thí nghiệm, nơi các thành viên cập nhật tiến độ, trình bày kết quả và trao đổi về những vấn đề phát sinh. Cuối kỳ thực tập, em có cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu bằng poster.

Một dấu mốc đáng nhớ của Quỳnh Anh là có công trình được chấp nhận đăng trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Phân tử (International Journal of Molecular Sciences).

Trong quá trình tham gia nghiên cứu, nữ sinh từng đạt giải Nhất, giải Ba tại các sân chơi nghiên cứu khoa học sinh viên và vào bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka. Với nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, em đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2025.

Theo nữ sinh, khó khăn lớn nhất khi làm nghiên cứu là thay đổi cách tư duy. Khác với việc học trên lớp, nghiên cứu đòi hỏi người thực hiện phải chủ động xác định vấn đề, tìm kiếm tài liệu, phân tích kết quả và đối chiếu với các bằng chứng đã có.

Đọc tài liệu chuyên ngành, viết bài bằng tiếng Anh và hoàn thiện bản thảo qua nhiều lần chỉnh sửa cũng là thử thách. Quỳnh Anh học cách tiếp nhận góp ý, nhìn nhận lại những điểm chưa hợp lý và kiên nhẫn với quá trình hoàn thiện công việc.

Quỳnh Anh từng có 2 poster được báo cáo tại hội nghị quốc gia.

Trong 5-10 năm tới, nữ sinh mong muốn tiếp tục học tập ở bậc cao hơn, trở thành nhà nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế phân tử của các hợp chất có hoạt tính sinh học từ tự nhiên và khả năng ứng dụng trong nghiên cứu, phát triển dược phẩm.

“Em không nghĩ mình cần phải trở thành một người thật nổi bật mới có thể truyền cảm hứng cho người khác. Em chỉ hy vọng những gì mình trải qua có thể giúp một bạn trẻ nào đó tự tin hơn khi bắt đầu, dám thử sức với một lĩnh vực mới và tìm thấy con đường phù hợp với bản thân”, Quỳnh Anh chia sẻ.