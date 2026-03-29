13 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 trong năm 2026

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025 được quy định khác nhau tùy từng trường hợp.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho mình thì thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức chậm nhất là ngày 31/3/2026.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN thì thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo lịch, ngày 30/4/2026 là ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày nghỉ lễ 1/5/2026 và sau đó rơi vào thứ Bảy ngày 2/5/2026 và Chủ nhật ngày 3/5/2026, do đó thời hạn được kéo dài đến ngày 4/5/2026.

Như vậy, đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, thời gian quyết toán thuế TNCN 2025 trong năm 2026 chậm nhất là ngày 4/5/2026.

Vì sao phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo Khoản 10 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019, quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Theo đó quyết toán thuế thu nhập cá nhân vì các lý do sau:

- Đảm bảo tính chính xác: Quyết toán giúp xác định số thuế mà cá nhân phải nộp, tránh tình trạng nộp thừa hoặc thiếu thuế.

- Bình đẳng trong nghĩa vụ thuế: Giúp đảm bảo rằng mọi cá nhân đều thực hiện nghĩa vụ thuế một cách công bằng và hợp pháp.

- Nhận lại tiền thừa: Nếu đã nộp thừa thuế trong năm, người nộp thuế có thể nhận lại số tiền này thông qua quyết toán.

- Cung cấp thông tin tài chính: Quyết toán thuế cũng là cách để cá nhân tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính của mình trong năm.

- Tuân thủ pháp luật: Việc quyết toán thuế là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, giúp cá nhân tránh được các rủi ro pháp lý.

Như vậy, quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của người nộp thuế.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN 2026 trên Cổng dịch vụ công

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập

Người nộp thuế có thể lựa chọn đăng nhập thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc bằng tài khoản định danh điện tử.

Đối tượng đăng nhập chọn "doanh nghiệp"

Bước 3: Người nộp thuế chọn Danh mục Thủ tục hành chính và chọn Mã TTHC: 1.008309 về Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 4: Người nộp thuế bấm nộp hồ sơ tại biểu tượng và chọn 05/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 5: Người nộp thuế có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ kê khai trực tuyến. Người nộp thuế tích chọn "Kê khai trực tuyến" và bấm "Tiếp tục".

Bước 6: Khai thông tin ban đầu của tờ khai

Người nộp thuế:

- Chọn cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ (theo mặc định hoặc khai vãng lai)

- Chọn đối tượng kê khai (mặc định là người nộp thuế tự khai)

- Chọn kỳ tính thuế, sau đó bấm "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

NNT chọn Tệp (file XML Quyết toán thuế kết xuất từ ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK)

Bước 7: Cập nhật thông tin tờ khai quyết toán

Tại biểu Tờ khai Mẫu 05/QTT-TNCN, người nộp thuế nhập các thông tin tổng hợp như:

- Tổng số người lao động.

- Số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.

Sau khi hoàn tất, bấm "Kiểm tra hồ sơ" để hệ thống rà soát dữ liệu.

Bước 8: Kê khai bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN

Người nộp thuế chọn Biểu 05-1/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin chi tiết người lao động.

Hệ thống sẽ lưu tạm hồ sơ quyết toán thuế TNCN để người nộp thuế kiểm tra lại thông tin đã kê khai. Hồ sơ lưu tạm có thể được tra cứu tại chức năng Tra cứu hồ sơ lưu tạm.

Lưu ý: Chỉ thực hiện "Nộp hồ sơ" khi trạng thái thủ tục hành chính hiển thị "Đã kiểm tra thông tin kê khai - Đạt".

Bước 9: Kê khai bảng kê người phụ thuộc

Người nộp thuế chọn Biểu 05-3/BK-QTT-TNCN để cập nhật Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Sau khi hoàn tất, tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ khi trạng thái hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 10: Kê khai cá nhân tính thuế theo thuế suất toàn phần

Người nộp thuế chọn Biểu 05-2/BK-QTT-TNCN để kê khai Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

Sau đó, bấm "Tiếp tục", kiểm tra lại toàn bộ thông tin tờ khai, nhập mã Captcha và tiếp tục.

Bước 11: Kiểm tra và ký nộp tờ khai

Người nộp thuế quay lại Biểu Tờ khai, bấm "Kiểm tra thông tin".

Bước 12: Người nộp thuế có thể vào mục Tra cứu hồ sơ lưu tạm, kiểm tra lại trạng thái hồ sơ.

Khi hồ sơ hiển thị trạng thái "Đạt", tiếp tục thực hiện.

Kiểm tra thông tin lần cuối, sau đó nhập mã Captcha và bấm Tiếp tục

Bước 13: Người nộp thuế gắn token vào máy tính và bấm "Tiếp tục" để hoàn thành nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TCTN).

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026 chậm có bị xử phạt?

Mức phạt chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025 được quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

STT Hành vi vi phạm Hình thức xử phạt chính Hình thức xử phạt bổ sung 1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế 2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp (1) Từ 02 - 05 triệu đồng 3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày Từ 05 - 08 triệu đồng 4 - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày. - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. - Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*). - Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**) Từ 08 - 15 triệu đồng - Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế. - Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế. 5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11,5 triệu đồng. Từ 15 - 25 triệu đồng Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 636/TCT-DNNCN).

Bổ sung quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Tại Điều 3 Nghị định số 373/2025/NĐ-CP nêu rõ về việc cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 14/2/2026 cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.