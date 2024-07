3 cơ ngơi hoành tráng của 3 thiếu gia ngành nhựa có hôn nhân nổi tiếng

Theo Ngôi sao, căn biệt thự rộng 400 - 500m2, do 2 căn gộp lại. Chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa tiết lộ do căn cũ có diện tích hơi nhỏ, không đủ chỗ cho xe của chồng đỗ, kèm với sự hữu duyên nên họ đã mua được căn của hàng xóm bên cạnh. Trong quá trình sửa nhà, hầu hết phòng của toàn bộ không gian sống đều do chị Mina Phạm đảm nhiệm. Còn lại phòng thờ và phòng giày do doanh nhân Minh Nhựa tự thiết kế. Khuôn viên của căn nhà trồng rất nhiều cây xanh.