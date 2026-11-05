3 ngư dân câu được con cá trê khổng lồ nặng 120kg trong hồ

| Tiêu điểm

3 ngư dân nghiệp dư câu cá ở hồ chứa nước đã bắt được 2 con cá trê, ước tính nặng khoảng 120 và 85 kg.

Theo IHA, 3 người bạn đến từ Afyonkarahisar, đi câu cá tại hồ chứa nước Recep Yazıcıoğlu ở Denizli, Thổ Nhĩ đã bắt được 2 con cá trê lớn.

3 ngư dân tên Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak và Recep Türkmen đã đưa được con cá đầu tiên vào bờ sau khoảng 2 giờ nỗ lực. Sau khi bắt được con cá đầu tiên vào ban đêm, họ tiếp tục câu được con cá thứ 2 vào sáng hôm sau. 2 con cá trê bắt được có trọng lượng khoảng 120 kg và 85 kg.

3 ngư dân câu được con cá trê khổng lồ nặng 120kg trong hồ - Ảnh 1.

Con cá trê khổng lồ bị bắt. Ảnh: IHA

Theo lời Recep Doğan, đây là lần đầu tiên họ bắt được con cá như vậy, 3 người bạn đã vật lộn rất lâu mới đưa được con cá vào bờ. Trước đây họ chưa từng bắt được con cá nào to như vậy.

Recep Doğan tiết lộ họ đến đập Recep Yazıcıoğlu mỗi tuần trong mùa đánh bắt cá và kích thước của con cá họ bắt được lần này đã khiến tất cả ngạc nhiên.

Mô tả về cuộc vật lộn để kéo con cá đầu tiên ra khỏi nước, Doğan nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một con cá trê lớn như vậy ở đập Recep Yazıcıoğlu. Tôi và bạn bè đã vật lộn suốt 2 tiếng đồng hồ để kéo nó ra khỏi nước. Chúng tôi không thể tin vào mắt mình".

Cả hai con cá khổng lồ đều được thả trở lại nước.

Phương Linh

null
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

28 chữ khắc trên một ống đồng hé lộ bí mật 700 năm

28 chữ khắc trên một ống đồng hé lộ bí mật 700 năm

Tiêu điểm -

Một khẩu “hoàng tự hỏa đồng” được phát hiện tại núi Geumseongsan, Naju, Hàn Quốc, được xác định là vũ khí thuốc súng cổ nhất còn tồn tại tại nước này. Đáng chú ý, hiện vật có 28 chữ khắc, ghi lại thông tin về thời điểm chế tạo, trọng lượng cùng tên người giám sát và thợ chế tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.