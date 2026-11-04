Ám ảnh 5 từ cuối của phi công máy bay MH370 trước khi 239 sinh mạng biến mất không có lời giải

Vì sao tháng 11/2026 trở thành mốc thời gian đáng chú ý với máy bay MH370? GĐXH - Tháng 11/2026 đánh dấu thời điểm sớm nhất trong khoảng thời gian dự kiến để Ocean Infinity bố trí lại phương tiện phục vụ chiến dịch tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370.

5 từ cuối của phi công máy bay MH370

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất không dấu vết





Phi công điều khiển chiếc Boeing 777 là Đại úy Zaharie Ahmad Shah, khi đó 52 tuổi, đến từ Penang, người đã gia nhập Malaysia Airlines với tư cách là học viên vào năm 1981 và có 18.365 giờ kinh nghiệm bay, trong khi cơ phó là Cơ phó Fariq Abdul Hamid, 26 tuổi, người đã gia nhập Malaysia Airlines vào năm 2007 và có 2.763 giờ kinh nghiệm bay.

Thông tin từ Vietnam Plus vào thời điểm 1 tháng sau khi MH370 mất tích, những lời cuối cùng của Shah với đài kiểm soát không lưu được nói ra khi ông rời khỏi không phận Malaysia: "Chúc ngủ ngon Malaysia 370."

Đó là những lời cuối cùng được nghe thấy từ buồng lái, và sự liên lạc này vẫn còn là một bí ẩn kể từ đó.

239 sinh mạng trên máy bay MH370 biến mất không có lời giải

MH370 vẫn tiếp tục được tìm kiếm





Ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở 239 người từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), đã biến mất không dấu vết.

Chiếc máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, và lần cuối liên lạc với đài kiểm soát không lưu (ATC) khoảng 38 phút sau khi cất cánh khi đang bay trên Biển Đông.

Chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar giám sát thứ cấp của ATC vài phút sau đó, nhưng vẫn được hệ thống radar chính của quân đội Malaysia theo dõi thêm một giờ nữa khi nó lệch hướng về phía tây so với lộ trình bay dự kiến, cuối cùng rời khỏi tầm radar ở vị trí cách đảo Penang 200 hải lý về phía tây bắc ở tây bắc bán đảo Malaysia.

Không còn thông tin gì về chiếc máy bay nữa, và hiện vẫn chưa có nguyên nhân rõ ràng nào về sự biến mất của nó. Một số giả thiết lo ngại rằng nó đã bị cướp hoặc phi hành đoàn có thể có liên quan. Tất cả 239 người trên máy bay đều được cho là đã thiệt mạng.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới, bởi bí ẩn về việc làm thế nào một chiếc máy bay thương mại lớn như Boeing 777 lại có thể biến mất không dấu vết trong khi ngày nay việc giám sát máy bay được thực hiện rất chặt chẽ.

Mặc dù một số mảnh vỡ nhỏ được cho là của MH370 đã trôi dạt vào bờ biển phía tây Ấn Độ Dương, nhưng nơi an nghỉ cuối cùng của thân máy bay vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.

Nhiều người tin rằng máy bay có khả năng đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương, và chính phủ Malaysia đã bật đèn xanh cho một số cuộc tìm kiếm xác máy bay.

Người ta tin rằng chiếc máy bay có thể đã tiếp tục bay trong vài giờ sau khi "mất tín hiệu" trên radar, với dữ liệu cho thấy nó có thể đã bay thêm bảy giờ nữa trước khi biến mất hoàn toàn.

Thông tin trên Phụ nữ mới, Simon Maskell, giáo sư về hệ thống tự động tại Đại học Liverpool, nói với tờ The Diplomat rằng nhóm của ông đã nghiên cứu dữ liệu từ thiết bị ghi tín hiệu yếu (WSPR) để tìm hiểu thêm về số phận của MH370, bằng cách sử dụng các tín hiệu tần số thấp được theo dõi bởi các nhà khai thác radio nghiệp dư trên khoảng cách rộng lớn.

Họ đã phân tích dữ liệu nhiều năm từ cơ sở dữ liệu WSPRnet để đưa ra ba kịch bản khả thi nhất về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay mất tích.

Maskell giải thích với tờ báo: "Phân tích mà chúng tôi đã thực hiện cho thấy có ba lời giải thích có vẻ tương đương nhau về độ phù hợp với thông tin mà chúng tôi có vào thời điểm đó: có khả năng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra và phi hành đoàn không thể liên lạc hoặc hạ cánh máy bay ở nơi khác."

"[Hoặc] đó là một vụ giết người rồi tự sát, trong đó hung thủ còn sống khi sự việc xảy ra, [hoặc] một vụ giết người rồi tự sát, trong đó hung thủ đã chết khi sự việc xảy ra."

Giả thuyết về vụ giết người rồi tự sát ngày càng được củng cố sau khi nhà chức trách Malaysia phát hiện một thiết bị mô phỏng chuyến bay trong nhà của Shah, có chứa lộ trình bay rất giống với những đường bay cuối cùng được biết đến của MH370 trên Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, không có bằng chứng chắc chắn hay gợi ý nào cho thấy Shah hoặc phi công phụ của ông đã lên kế hoạch từ trước để cố tình làm rơi máy bay.