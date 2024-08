3 nữ doanh nhân "dỏm" ở Thanh Hóa thuê xe tự lái rồi mang bán

1 giờ trước

GĐXH - Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Quảng mua laptop, máy in đa chức năng để in tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng sau đó bán lại cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.