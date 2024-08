3 thiếu nữ bị bán vào cơ sở massage với giá 27 triệu đồng

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Bích Ngân (SN 2007; ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi mua bán người thông qua việc tuyển nhân viên massage.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có nhu cầu tuyển nhân viên massage, ngày 26-4, Ngân lên mạng xã hội đăng tuyển kỹ thuật viên massage không giới hạn. Ngân kết bạn với một đối tượng và được người này bán cho Ngân 3 cô gái gồm: L.C.B.A (SN 2008; ngụ tỉnh Đắk Nông); N T.K.N (SN 2009) và N.H.B.V (SN 2009), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Qua thỏa thuận, Ngân mua 3 cô gái với giá 27 triệu đồng.

Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Đức Hòa đã bắt giữ Ngân.