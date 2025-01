3 vật cần bày trong nhà đón năm mới 2025 để đủ đầy sung túc

Các cây nên bày trong nhà đón năm mới:

Cây Trầu Bà (cây Sắn Dây Hoàng Kim, Thạch Cam Tử) là loài cây phong thuỷ trong nhà mang đến nhiều tài lộc, may mắn, thịnh vượng và may mắn cho gia chủ - nhất là với những người mệnh Mộc, người quản lý, lãnh đạo sẽ nhận được nhiều tài lộc, may mắn...

Cây Lan Ý (còn gọi là Bạch Môn, Vĩ Hoa Trắng, Huệ Hòa Bình) theo phong thủy tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc của phụ nữ. Gia chủ trồng Lan Ý thì tình yêu và niềm vui sẽ luôn tràn ngập trong nhà. Còn có khả năng lọc và hấp thụ bức xạ phát ra từ tivi, máy tính, lò vi sóng…

Cây Kim Tiền (cây Phát Tài) theo phong thuỷ tượng trưng cho sự phát triển về kinh tế, tiền bạc, may mắn, thịnh vượng của gia chủ, thường được trang trí phòng khách.

Cây Phát Tài Búp Sen tượng trưng cho sự thanh khiết, thánh thiện. Theo phong thủy là cây mang đến tài lộc, may mắn, thành công cho gia chủ. Rất hợp làm quà biếu, bày nơi làm việc, bàn uống nước, văn phòng…

Cây Thiết Mộc Lan là loài cây phong thủy, hương thơm nức, có thể hấp thụ Formaldehyde, làm sạch không khí và loại bỏ các khí độc, giúp môi trường sống trở nên trong lành hơn.

Cây Đuôi Công (cây Củ Dong) biểu trưng cho phúc lộc, tiền tài bền vững, thu hút năng lượng tích cực, tài vận, xua đuổi năng lượng xấu. Đặc biệt, cây giúp thanh lọc không khí, ngăn ngừa dị ứng, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi… có thể làm quà tặng đón năm mới, tân gia, khai trương.

Cây Lưỡi Hổ là loại cây phong thuỷ biểu tượng cho sức mạnh, bảo vệ gia đình, xua đi năng lượng xấu, xui xẻo, tà ma, bùa chú.

Cây Hồng Môn là màu phong thủy cát tường mang tới niềm vui, may mắn, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, uy quyền của phụ nữ trong nhà. Màu đỏ hồng bày đâu cũng giúp không gian sáng sủa, tươi tắn hơn, thu hút may mắn, lợi cho nhân duyên, cảm hóa bạn bè, tránh xa tiểu nhân.

Cây Vạn Niên Thanh theo phong thủy tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, phát tài phát lộc cho gia chủ - rất thích hợp làm quà mừng tân gia, chúc Tết, có ý chúc may mắn, sung túc. Tặng đám cưới, lễ mừng thọ có ý nghĩa cầu chúc gia chủ bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi.

Cây Phong Lộc Hoa (dứa nến), với 2 màu đỏ, vàng. Theo phong thủy, Phong Lộc Hoa biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cân bằng vượng khí, mang lại tài lộc cho gia chủ - đặc biệt, rất hợp với người tuổi Sửu, người mệnh Hỏa, Kim.

Cây Phú Quý nên đặt tại phòng khách để thu hút tài lộc, vượng khí, thịnh vượng cho gia chủ.

Cây Đại Phú Gia hàm ý mang lại phú quý, tài lộc, làm ăn phát đạt, có cuộc sống ấm no, thịnh vượng. Đặc biệt hợp với người mệnh Mộc, mệnh Hỏa vì giúp vận khí rất tốt.

Cây Phát Tài mang đến sinh khí, tài lộc, may mắn, là biểu tượng thành công, hạnh phúc.

Cây Kim Ngân theo phong thủy, biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng, tiền tài, may mắn, hạnh phúc, cân bằng các nguồn năng lượng, tài chính... Nhưng tránh để héo úa.

Cây Ngọc Ngân (cây Valentine), theo phong thủy tượng trưng cho tình yêu đẹp, tâm ý chân thành… Ngoài ra, Ngọc Ngân hút tài lộc, may mắn, hưng vượng cho chủ sở hữu, tốt cho sức khỏe, hợp nhất với người mệnh Kim vì mang đến vận khí tốt cho gia chủ.