4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡ
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025
1. Con giáp Hợi
Nhờ Bách Việt, đây là một tuần vượng cát khí với tuổi Hợi khi vận trình khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp có hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những tín hiệu đáng mừng trên đường tìm kiếm thành công.
Đầu tuần là lúc tài khí vượng nhất, kiếm tiền dễ dàng dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ khi Tam Hợp quý nhân cho lộc, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa.
Đặc biệt, tuổi Hợi có thể lợi dụng khoảng thời gian này để khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng việc kinh doanh của mình, vô cùng lộc lá, đắt khách.
Chuyện tình cảm của con giáp Hợi rực rỡ. Tuy nhiên, bạn cần dành thời gian nhiều hơn trong chuyện tình cảm của mình.
2. Con giáp Dậu
Tuần này, vận may của những người tuổi Dậu đang dần khởi sắc. Trong công việc, Thái Dương tinh nhắc bạn nên tổng kết lại những thành quả đạt được, làm rõ phương hướng và sắp xếp lại các kế hoạch để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng. Tuần này cực kỳ tốt cho việc đầu tư làm ăn, học hành, thi cử, nghỉ hưu, tăng lương, thăng chức, xin việc, chuyển công tác sang tỉnh mới.
Tuy nhiên, trong tuần con giáp Dậu cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Sẽ có những khoản thu nhập và lợi nhuận ngoài lề, thuận lợi cho việc tích vốn kinh doanh, học hỏi thêm nhiều kiến thức làm giàu, mở rộng ngoại giao.
Về các mối quan hệ, nhờ Lục Hợp soi sáng, một số người tuổi Dậu sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn và có thể đưa ra một lời hứa hẹn cùng người ấy. Người độc thân sẽ cảm thấy hạnh phúc, mạnh mẽ, tăng thêm can đảm để thể hiện tình cảm của mình với người mình thích.
3. Con giáp Mão
Tử Vi cát tinh mở đường, người tuổi Mão thông minh và linh hoạt hơn trong công việc hiện tại. Vận may tuần này rất tươi sáng và đầy hứa hẹn. Mọi việc đều suôn sẻ, tâm trạng bạn tươi sáng hơn rất nhiều và triển vọng về việc thăng tiến, đạt thành tích tốt trong tuần mới. Con giáp Mão hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian này để thực hiện các công việc quan trọng của mình.
Về tài lộc, con giáp Mão cũng có khá nhiều tin vui. Đây là tuần có lộc và cũng tốt cho những người có ý định chuyển công tác.
Trong chuyện tình cảm, nửa đầu tuần do ảnh hưởng từ Tương Xung nên đường tình duyên của Mão không ổn cho lắm. Các cặp đôi có thể gặp phải xung khắc với nhau về con cái trong tuần này. Những bạn trẻ chưa có người yêu nên hạn chế nghe người ngoài nói này nói nọ vì dễ ảnh hưởng tình cảm.
4. Con giáp Thìn
Xem tử vi tuần mới từ 10 - 16/11/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Thìn tuần này làm gì cũng thuận lợi, gặp hung hóa cát. Thìn biết quan sát mọi việc bằng con mắt của người đã từng "biết trước" nên hiếm khi ngạc nhiên hay hoảng loạn trước biến động.
Tuần có Tam Hợp quý nhân xuất hiện giúp con giáp Thìn kiếm được khá nhiều tiền, không thua kém bất cứ ai. Bản mệnh dễ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, được quý nhân chỉ bảo giúp công việc có thể tiến triển thuận lợi kiếm được khá nhiều tiền thưởng.
Trong thời gian này, con giáp Thìn cần chú ý sức khỏe. Nhiệt độ thay đổi thất thường có thể khiến bạn bị cảm lạnh hoặc ốm vặt mà không rõ lý do. Thuận lợi nữa đến với con giáp Thìn tuần này là chuyện tình cảm. Tuần này sẽ đem đến hạnh phúc xứng đáng với sự chờ đợi của bạn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
